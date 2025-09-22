TSV Straßberg übernimmt Spitze, Deißlingen im Höhenflug

---







Frommern beendete seine Durststrecke und siegte deutlich: Finn Trickel (3., 56., 66.), Andreas Schmidtke (33.) und Marvin Wiedmann (54.) erzielten die Treffer. Für Ebingen traf Bozidar Ilic in der 27. Minute per Foulelfmeter. Frommern klettert mit neun Punkten auf Platz 10, Ebingen bleibt Schlusslicht ohne Zähler.

Robin Bösinger (45., 53.) und Marco King (50.) sorgten für einen klaren Heimsieg. Hardt/Lauterbach steht nun mit zehn auf Platz sieben. Wurmlingen bleibt bei sieben Zählern und rutscht auf Tabellenplatz 13 ab.

Ein umkämpftes Duell ohne Sieger. In der 94. Minute sah David Kleinfeld (Trillfingen) nach einem Foulspiel die Rote Karte. Trillfingen (11 Punkte) und Laufen/Eyach (12 Punkte) bleiben in der erweiterten Verfolgergruppe.

Im direkten Duell trennten sich die Kellerteams torlos, sodass beide jeweils nur einen Zähler mitnahmen. Bösingen steht nun bei fünf Punkten auf Platz 14, Gruol bei acht Zählern auf Rang 12.

Tom Ritzel (47.), Rouven Irion (71.), Marcel Herzog (80.) und Daniel Matt (90.+2) sorgten für den klaren Heimerfolg. Deißlingen bleibt ungeschlagen und ist mit 17 Punkten Dritter. Trossingen kassierte die erste Saisonniederlage, bleibt aber mit 18 Punkten knapp hinter Straßberg.

Hermann Gaksteder brachte Hechingen in der 26. Minute in Führung, ehe Yannick Schneider in der Nachspielzeit (90.+5) für Kolbingen ausglich. Hechingen vergab die Chance, sich in der oberen Tabellenhälfte festzusetzen. Kolbingen bleibt mit fünf Punkten im Abstiegskampf.

Straßberg dominierte nach Belieben: Elias Göz (16.), Mert Akil (47.), Jonas Jehle (50.), Leon Mathauer (53.) und Jan Ferdinand (61., 76.) trafen. Mit diesem Kantersieg setzte sich Straßberg an die Tabellenspitze (19 Punkte). Schramberg bleibt mit drei Punkten und 34 Gegentoren Vorletzter.

Simon Gaus (15., 81. Foulelfmeter), Adrian Heim (18., 26.), Niklas Sohmer (32.) und Lukas Hess (82.) trafen für Winzeln, während Grosselfingen durch Marko Blazevic (30.) und Mario Pflumm (66. Foulelfmeter) verkürzte. Winzeln springt mit acht Punkten auf Platz 11. Grosselfingen bleibt mit vier Zählern im Tabellenkeller.

Marvin Moser (7., 35.), Tim Simon Lehrmayer (62.) und Martin Geisel (63.) trafen für Bubsheim, Rico Strobel (83.) für die Gäste. Bubsheim steht nun mit zwölf Punkten auf Platz vier. Dotternhausen (9 Punkte) verpasst den Anschluss nach oben und belegt den neunten Platz.





