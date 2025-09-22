 2025-09-19T07:58:00.826Z

Allgemeines
TSV Straßberg übernimmt Spitze, Deißlingen im Höhenflug

Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Die Übersicht der Spiele des 7. Spieltags 

Der TSV Straßberg setzte mit einem klaren 6:0 gegen Schlusslicht Schramberg ein Ausrufezeichen und übernahm die Tabellenspitze. Spitzenreiter Trossingen ging in Deißlingen mit 0:4 unter, während die SGM weiter ungeschlagen bleibt. Bubsheim feierte mit einem 4:1 über Dotternhausen einen wichtigen Sieg, während Winzeln mit einem 6:2 gegen Grosselfingen begeisterte. Im Tabellenkeller sammelten Frommern und Kolbingen je einen Punkt, während Ebingen weiterhin ohne Zähler bleibt.

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Frommern
TSV FrommernFrommern
FV Rot-Weiß Ebingen 2006
FV Rot-Weiß Ebingen 2006RW Ebingen
5
1
Abpfiff

Frommern beendete seine Durststrecke und siegte deutlich: Finn Trickel (3., 56., 66.), Andreas Schmidtke (33.) und Marvin Wiedmann (54.) erzielten die Treffer. Für Ebingen traf Bozidar Ilic in der 27. Minute per Foulelfmeter. Frommern klettert mit neun Punkten auf Platz 10, Ebingen bleibt Schlusslicht ohne Zähler.
Gestern, 15:00 Uhr
SG FC Hardt / Lauterbach
SG FC Hardt / Lauterbach SG FC Hardt
SV Wurmlingen
SV WurmlingenWurmlingen
3
0
Abpfiff

Robin Bösinger (45., 53.) und Marco King (50.) sorgten für einen klaren Heimsieg. Hardt/Lauterbach steht nun mit zehn auf Platz sieben. Wurmlingen bleibt bei sieben Zählern und rutscht auf Tabellenplatz 13 ab.
Gestern, 15:00 Uhr
TSV Trillfingen
TSV TrillfingenTrillfingen
TSV Laufen/Eyach
TSV Laufen/EyachLaufen/Eyach
0
0

Ein umkämpftes Duell ohne Sieger. In der 94. Minute sah David Kleinfeld (Trillfingen) nach einem Foulspiel die Rote Karte. Trillfingen (11 Punkte) und Laufen/Eyach (12 Punkte) bleiben in der erweiterten Verfolgergruppe.
Gestern, 13:00 Uhr
SGM Bösingen II/Beffendorf
SGM Bösingen II/BeffendorfSGM Bösingen II/Beffendorf II
SGM SV Gruol / SV Erlaheim
SGM SV Gruol / SV ErlaheimSGM SV Gruol / SV Erlaheim
0
0
Abpfiff

Im direkten Duell trennten sich die Kellerteams torlos, sodass beide jeweils nur einen Zähler mitnahmen. Bösingen steht nun bei fünf Punkten auf Platz 14, Gruol bei acht Zählern auf Rang 12.
Gestern, 15:30 Uhr
SGM Deißlingen / Lauffen
SGM Deißlingen / LauffenSGM Dei/Lauf
Spvgg 06 Trossingen
Spvgg 06 Trossingen06Trossingen
4
0
Abpfiff

Tom Ritzel (47.), Rouven Irion (71.), Marcel Herzog (80.) und Daniel Matt (90.+2) sorgten für den klaren Heimerfolg. Deißlingen bleibt ungeschlagen und ist mit 17 Punkten Dritter. Trossingen kassierte die erste Saisonniederlage, bleibt aber mit 18 Punkten knapp hinter Straßberg.
Gestern, 15:00 Uhr
SV Kolbingen
SV KolbingenSV Kolbingen
FC Hechingen
FC HechingenHechingen
1
1
Abpfiff

Hermann Gaksteder brachte Hechingen in der 26. Minute in Führung, ehe Yannick Schneider in der Nachspielzeit (90.+5) für Kolbingen ausglich. Hechingen vergab die Chance, sich in der oberen Tabellenhälfte festzusetzen. Kolbingen bleibt mit fünf Punkten im Abstiegskampf.
Gestern, 15:00 Uhr
TSV Straßberg 1903
TSV Straßberg 1903TSV Straßbe.
SG Schramberg / SV Sulgen
SG Schramberg / SV Sulgen SG Schramberg
6
0
Abpfiff

Straßberg dominierte nach Belieben: Elias Göz (16.), Mert Akil (47.), Jonas Jehle (50.), Leon Mathauer (53.) und Jan Ferdinand (61., 76.) trafen. Mit diesem Kantersieg setzte sich Straßberg an die Tabellenspitze (19 Punkte). Schramberg bleibt mit drei Punkten und 34 Gegentoren Vorletzter.
Gestern, 15:00 Uhr
SV Winzeln
SV WinzelnSV Winzeln
FC Grosselfingen
FC GrosselfingenGrosself.
6
2
Abpfiff

Simon Gaus (15., 81. Foulelfmeter), Adrian Heim (18., 26.), Niklas Sohmer (32.) und Lukas Hess (82.) trafen für Winzeln, während Grosselfingen durch Marko Blazevic (30.) und Mario Pflumm (66. Foulelfmeter) verkürzte. Winzeln springt mit acht Punkten auf Platz 11. Grosselfingen bleibt mit vier Zählern im Tabellenkeller.
Gestern, 15:00 Uhr
SV Bubsheim
SV BubsheimSV Bubsheim
SV Dotternhausen
SV DotternhausenDotternhaus.
4
1
Abpfiff

Marvin Moser (7., 35.), Tim Simon Lehrmayer (62.) und Martin Geisel (63.) trafen für Bubsheim, Rico Strobel (83.) für die Gäste. Bubsheim steht nun mit zwölf Punkten auf Platz vier. Dotternhausen (9 Punkte) verpasst den Anschluss nach oben und belegt den neunten Platz.


