TSV Straßberg strauchelt, TSV Frommern mit Blitzstart

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

In Sickenhausen entwickelte sich ein packender Schlagabtausch, der fast schon als privates Duell zweier Spieler durchging. Kurz vor dem Pausenpfiff erlöste Christoph Bertram die Hausherren und markierte in der 44. Minute die psychologisch wichtige 1:0-Führung. Nach dem Seitenwechsel schlug jedoch die Stunde von Panagiotis Nakos. Zunächst bewies er in der 67. Minute die Nerven vom Punkt und verwandelte einen Foulelfmeter zum Ausgleich, bevor er die Partie in der 80. Minute mit seinem zweiten Treffer komplett zum 1:2 drehte. Sickenhausen steckte jedoch nicht auf und warf in der Schlussphase alles nach vorne. Die Belohnung folgte in der 87. Minute: Erneut war es Christoph Bertram, der zum 2:2-Endstand traf und seinem Team so noch einen hart erkämpften Punkt sicherte.

Ein wahres Wechselbad der Gefühle erlebten die Fans in Unterzeil, besonders in einer völlig verrückten zweiten Halbzeit. Baindt ging durch Mika Dantona (30.) verdient in Führung, doch nach der Pause überschlugen sich die Ereignisse. Ein unglückliches Eigentor von Marko Szeibel (55.) und ein Treffer von Florian Buffler (60.) drehten das Spiel innerhalb von nur fünf Minuten zugunsten der SGM. Doch wer dachte, Baindt sei geschlagen, sah sich getäuscht. In der Schlussphase avancierte Leon Geng zum absoluten Matchwinner. Mit einem Doppelpack in der 65. und 70. Minute drehte er die Begegnung erneut und sicherte dem SV Baindt den dramatischen 2:3-Auswärtssieg.

In Hundersingen lieferte der FC Mengen eine souveräne Vorstellung ab. In der 34. Minute stellte Ladislav Varady per Foulelfmeter die Weichen auf Sieg. Hundersingen bemühte sich im zweiten Durchgang zwar um den Anschluss, doch die Mengener Defensive stand felsenfest. Als Lasse Trenkmann in der 74. Minute auf 0:2 erhöhte, war die Vorentscheidung gefallen. Die Hoffnungen der Hausherren auf eine Schlussoffensive wurden nur zwei Minuten später endgültig begraben, als Florian Brotzer (76.) mit Gelb-Rot vorzeitig zum Duschen geschickt wurde.

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Bezirksliga Schwarzwald/Zollern

In Bubsheim entwickelte sich von Beginn an ein hart umkämpftes Duell auf Augenhöhe, bei dem sich beide Teams keinen Zentimeter schenkten. Die Hausherren agierten zunächst etwas druckvoller und belohnten sich zum psychologisch wichtigsten Zeitpunkt: Kurz vor dem Pausenpfiff in der 42. Minute war es Daniel Geisel, der die 1:0-Führung für Bubsheim markierte. Nach dem Seitenwechsel investierte Straßberg deutlich mehr in die Offensive und drängte auf den Ausgleich. In der 65. Minute war es schließlich Marius Scherzinger, der eine Lücke in der Bubsheimer Defensive fand und zum 1:1 einnetzte. ---