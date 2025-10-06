 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

TSV Straßberg siegt spät, acht Tore in Schramberg

Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Die Übersicht der Spiele des 10. Spieltags 

Der TSV Straßberg 1903 verteidigte mit einem späten Sieg beim SV Wurmlingen seine Tabellenführung, während Verfolger SGM Deißlingen/Lauffen ebenfalls erfolgreich blieb. Der SV Dotternhausen gewann ein Torfestival gegen den SV Kolbingen, der FC Grosselfingen setzte sich im Derby gegen den FC Hechingen durch. Trillfingen feierte einen deutlichen Auswärtserfolg, während Hardt/Lauterbach die Spvgg Trossingen stürzte.

---

Gestern, 15:00 Uhr
SV Wurmlingen
SV WurmlingenWurmlingen
TSV Straßberg 1903
TSV Straßberg 1903TSV Straßbe.
2
3
Abpfiff

Der Spitzenreiter TSV Straßberg blieb auch in Wurmlingen ungeschlagen, musste aber lange zittern. Nach Treffern von Mert Akil (15./52.) und Marius Scherzinger (89.) stand am Ende ein knapper 3:2-Erfolg. Wurmlingen, das durch Benedikt Hellmann (24.) und ein Eigentor von Leon Mathauer (29.) zwischenzeitlich führte, steckt mit sieben Punkten weiter im Tabellenkeller.
---

Gestern, 15:00 Uhr
SV Dotternhausen
SV DotternhausenDotternhaus.
SV Kolbingen
SV KolbingenSV Kolbingen
4
3
Abpfiff

In einer turbulenten Partie setzte sich der SV Dotternhausen nach Rückstand noch durch und kletterte in die obere Tabellenhälfte. Lukas Hipp (26./73.) und Yannick Frühwirt (48.) trafen für Kolbingen, während Elias Maiberg (69.), Anes Kljajic (72./76.) und Julian Oberle (84.) das Spiel für Dotternhausen drehten. Kolbingen bleibt mit neun Punkten im unteren Tabellendrittel.
---

Gestern, 15:00 Uhr
FC Grosselfingen
FC GrosselfingenGrosself.
FC Hechingen
FC HechingenHechingen
2
0
Abpfiff

Der FC Grosselfingen sicherte sich im Duell der Tabellennachbarn einen Sieg. Mario Pflumm (64.) und Micha-Maximilian Fuoß (81.) erzielten die Tore, während Hechingens Joso Zupan in der Nachspielzeit (92.) mit Gelb-Rot vom Platz musste. Grosselfingen verbessert sich mit dem Erfolg auf Rang 14., Hechingen belegt nun Platz 12.
---

Gestern, 15:30 Uhr
SG Schramberg / SV Sulgen
SG Schramberg / SV Sulgen SG Schramberg
TSV Frommern
TSV FrommernFrommern
2
6
Abpfiff

Torreich ging es auch in Schramberg zu, wo der TSV Frommern einen deutlichen Auswärtssieg einfuhr. Finn Trickel (7./12.), Arthur Albert (16./62./68.), Jeronim Bilaver (87.) trafen für Frommern, während Pascal Maurice Fahner (10.) und Justin Profft (23.) per Strafstoß für die Gastgeber erfolgreich waren. Frommern rückt mit 15 Punkten auf Platz sieben vor. Schramberg belegt weiterhin den vorletzten Platz.
---

Gestern, 15:30 Uhr
SGM Deißlingen / Lauffen
SGM Deißlingen / LauffenSGM Dei/Lauf
SGM SV Gruol / SV Erlaheim
SGM SV Gruol / SV ErlaheimSGM SV Gruol / SV Erlaheim
2
1
Abpfiff

Verfolger Deißlingen/Lauffen gab sich keine Blöße und bleibt dem Spitzenreiter auf den Fersen. Rouven Irion (19.) und Rodrigo Vieira Silva (40.) sorgten früh für klare Verhältnisse, Kevin Bosch (80.) konnte nur noch verkürzen. Mit nun 26 Punkten bleibt Deißlingen/Lauffen ärgster Konkurrent des ungeschlagenen TSV Straßberg. Gruol rutscht auf Platz 10 ab.
---

Gestern, 15:00 Uhr
FV Rot-Weiß Ebingen 2006
FV Rot-Weiß Ebingen 2006RW Ebingen
TSV Trillfingen
TSV TrillfingenTrillfingen
0
5
Abpfiff

Der TSV Trillfingen feierte einen souveränen Auswärtserfolg und steht nun auf Platz sechs. Joey-Leon Gerlach (10.), Kai Krause (27.), Manuel Hauke (54.), Nico Schneider (71.) und Christoph Pfeffer (79.) sorgten für klare Verhältnisse. Ebingen bleibt auch nach neun Spielen ohne Punkt und mit nun 35 Gegentoren Schlusslicht.
---

Gestern, 15:00 Uhr
Spvgg 06 Trossingen
Spvgg 06 Trossingen06Trossingen
SG FC Hardt / Lauterbach
SG FC Hardt / Lauterbach SG FC Hardt
1
2
Abpfiff

Die SG FC Hardt/Lauterbach setzte ihre starke Serie fort und ist nun seit sieben Spielen ungeschlagen. Thomas Schondelmaier traf doppelt (21./50.), für Trossingen war Dean Savic (42.) erfolgreich. Beide Teams liegen mit 19 Punkten gleichauf, wobei Trossingen aufgrund des besseren Torverhältnisses einen Platz vor Trossingen steht.
---

Gestern, 15:00 Uhr
SV Bubsheim
SV BubsheimSV Bubsheim
SGM Bösingen II/Beffendorf
SGM Bösingen II/BeffendorfSGM Bösingen II/Beffendorf II
3
0
Abpfiff

Der SV Bubsheim festigte mit einem klaren Heimsieg seine Position in der Spitzengruppe. Dimitri Stroh erzielte zwei Treffer (21./34.), Daniel Geisel sorgte in der Schlussphase (85.) für den Endstand. Die Gäste aus Bösingen/Beffendorf bleiben mit sechs Punkten auf einem Abstiegsplatz.
---

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Laufen/Eyach
TSV Laufen/EyachLaufen/Eyach
SV Winzeln
SV WinzelnSV Winzeln
1
2
Abpfiff

Der SV Winzeln feierte einen späten Auswärtssieg. Kai Beuter (28.) brachte die Gastgeber in Führung, ehe Manuel Sohmer (35.) und Marvin Schwenk (90.+5) das Spiel drehten. Winzeln klettert mit nun 14 Punkten auf Rang neun, Laufen belegt Platz 11.



