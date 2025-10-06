TSV Straßberg siegt spät, acht Tore in Schramberg

---







Der Spitzenreiter TSV Straßberg blieb auch in Wurmlingen ungeschlagen, musste aber lange zittern. Nach Treffern von Mert Akil (15./52.) und Marius Scherzinger (89.) stand am Ende ein knapper 3:2-Erfolg. Wurmlingen, das durch Benedikt Hellmann (24.) und ein Eigentor von Leon Mathauer (29.) zwischenzeitlich führte, steckt mit sieben Punkten weiter im Tabellenkeller.

---



In einer turbulenten Partie setzte sich der SV Dotternhausen nach Rückstand noch durch und kletterte in die obere Tabellenhälfte. Lukas Hipp (26./73.) und Yannick Frühwirt (48.) trafen für Kolbingen, während Elias Maiberg (69.), Anes Kljajic (72./76.) und Julian Oberle (84.) das Spiel für Dotternhausen drehten. Kolbingen bleibt mit neun Punkten im unteren Tabellendrittel.

---



Der FC Grosselfingen sicherte sich im Duell der Tabellennachbarn einen Sieg. Mario Pflumm (64.) und Micha-Maximilian Fuoß (81.) erzielten die Tore, während Hechingens Joso Zupan in der Nachspielzeit (92.) mit Gelb-Rot vom Platz musste. Grosselfingen verbessert sich mit dem Erfolg auf Rang 14., Hechingen belegt nun Platz 12.

---



Torreich ging es auch in Schramberg zu, wo der TSV Frommern einen deutlichen Auswärtssieg einfuhr. Finn Trickel (7./12.), Arthur Albert (16./62./68.), Jeronim Bilaver (87.) trafen für Frommern, während Pascal Maurice Fahner (10.) und Justin Profft (23.) per Strafstoß für die Gastgeber erfolgreich waren. Frommern rückt mit 15 Punkten auf Platz sieben vor. Schramberg belegt weiterhin den vorletzten Platz.

---



Verfolger Deißlingen/Lauffen gab sich keine Blöße und bleibt dem Spitzenreiter auf den Fersen. Rouven Irion (19.) und Rodrigo Vieira Silva (40.) sorgten früh für klare Verhältnisse, Kevin Bosch (80.) konnte nur noch verkürzen. Mit nun 26 Punkten bleibt Deißlingen/Lauffen ärgster Konkurrent des ungeschlagenen TSV Straßberg. Gruol rutscht auf Platz 10 ab.

---



Der TSV Trillfingen feierte einen souveränen Auswärtserfolg und steht nun auf Platz sechs. Joey-Leon Gerlach (10.), Kai Krause (27.), Manuel Hauke (54.), Nico Schneider (71.) und Christoph Pfeffer (79.) sorgten für klare Verhältnisse. Ebingen bleibt auch nach neun Spielen ohne Punkt und mit nun 35 Gegentoren Schlusslicht.

---



Die SG FC Hardt/Lauterbach setzte ihre starke Serie fort und ist nun seit sieben Spielen ungeschlagen. Thomas Schondelmaier traf doppelt (21./50.), für Trossingen war Dean Savic (42.) erfolgreich. Beide Teams liegen mit 19 Punkten gleichauf, wobei Trossingen aufgrund des besseren Torverhältnisses einen Platz vor Trossingen steht.

---



Der SV Bubsheim festigte mit einem klaren Heimsieg seine Position in der Spitzengruppe. Dimitri Stroh erzielte zwei Treffer (21./34.), Daniel Geisel sorgte in der Schlussphase (85.) für den Endstand. Die Gäste aus Bösingen/Beffendorf bleiben mit sechs Punkten auf einem Abstiegsplatz.

---



Der SV Winzeln feierte einen späten Auswärtssieg. Kai Beuter (28.) brachte die Gastgeber in Führung, ehe Manuel Sohmer (35.) und Marvin Schwenk (90.+5) das Spiel drehten. Winzeln klettert mit nun 14 Punkten auf Rang neun, Laufen belegt Platz 11.







