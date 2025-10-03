TSV Straßberg reist nach Wurmlingen – Verfolgerduell in Deißlingen

---







Wurmlingen steckt mit nur sieben Punkten auf Platz 14.und muss sich nun dem ungeschlagenen Spitzenreiter stellen. Straßberg reist mit 25 Zählern an und will seine eindrucksvolle Serie fortsetzen. Für die Hausherren wäre schon ein Punktgewinn ein Erfolg, doch die Favoritenrolle ist klar verteilt.

---



Dotternhausen hat sich mit bislang zwölf Punkten im Mittelfeld etabliert und möchte mit einem Dreier weiter nach oben klettern. Kolbingen kommt mit neun Punkten und der Chance, sich mit einem Auswärtssieg etwas Luft im Abstiegskampf zu verschaffen.

---



Grosselfingen hat mit fünf Zählern einen enttäuschenden Saisonstart hingelegt und steckt auf Rang 16 fest. Hechingen steht mit elf Punkten auf Platz 12, muss aber ebenfalls dringend konstanter punkten, um nicht nach unten zu rutschen. Für beide Teams ist dieses Duell richtungsweisend.

---



Schramberg steht mit vier Punkten auf dem vorletzten Platz und kämpft ums sportliche Überleben. Frommern reist mit zwölf Punkten an und könnte mit einem Sieg einen Sprung in die vordere Tabellenhälfte machen. Für die Hausherren zählt nur ein Heimsieg.

---



Im Topspiel empfängt der Tabellenzweite Deißlingen/Lauffen mit 23 Punkten die sechstplatzierte SGM Gruol/Erlaheim, die bislang 14 Zähler gesammelt hat. Beide Teams haben auch ihre Stärke in der Offensive , was ein torreiches Duell erwarten lässt. Für Deißlingen geht es darum, am überragenden Spitzenreiter Straßberg dranzubleiben.

---



Das Schlusslicht Ebingen wartet weiterhin auf den ersten Punkt und will zuhause endlich ein Lebenszeichen setzen. Trillfingen kommt mit 13 Punkten und starker Offensive, sucht aber nach mehr Konstanz. Alles andere als ein Auswärtssieg wäre eine Überraschung.

---



Die Spvgg Trossingen liegt mit 19 Punkten in Schlagdistanz zur Spitze und geht als Favorit in dieses Heimspiel. Hardt/Lauterbach reist mit 16 Punkten und zuletzt guten Auftritten an, was die Partie offen erscheinen lässt. Beide Mannschaften wollen im oben dabeibleiben.

---



Bubsheim hat sich mit 15 Punkten unter den Top fünf etabliert und will zuhause den nächsten Sieg einfahren. Die Gäste aus Bösingen und Beffendorf stehen mit nur sechs Zählern auf Platz 15 und benötigen dringend Punkte. Die Favoritenrolle liegt bei den Gastgebern.

---



Laufen/Eyach und Winzeln liegen in der Tabelle dicht beieinander und trennen nur einen Punkt. Winzeln reist mit einem Sieg im Rücken an, währen es für Laufen zuletzte eine 1:3-Niederlage gegen Bubsheim gab. Es dürfte ein enges Duell auf Augenhöhe werden.







