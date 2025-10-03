 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

TSV Straßberg reist nach Wurmlingen – Verfolgerduell in Deißlingen

Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Die Übersicht der Spiele des 10 Spieltags 

Verlinkte Inhalte

BL Schwarzwald/Zoll.
Frommern
TSV Straßbe.
Grosself.
Dotternhaus.

Am 10. Spieltag der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern wartet auf den SV Wurmlingen mit dem Tabellenführer TSV Straßberg 1903 die schwerste Aufgabe der Saison. Der SV Dotternhausen empfängt den SV Kolbingen zum Kellerduell, während der FC Grosselfingen im Heimspiel gegen den FC Hechingen dringend punkten muss. Schlusslicht FV Rot-Weiß Ebingen 2006 trifft auf den offensivstarken TSV Trillfingen, die Spvgg 06 Trossingen misst sich mit der formstarken SG FC Hardt/Lauterbach. Spannung versprechen auch die Duelle zwischen dem SV Bubsheim und der SGM Bösingen II/Beffendorf II, dem TSV Laufen/Eyach und dem SV Winzeln, der SG Schramberg/SV Sulgen gegen den TSV Frommern sowie das Topspiel zwischen der SGM Deißlingen/Lauffen und der SGM SV Gruol/Erlaheim.

  • Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.
  • Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten

---

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
SV Wurmlingen
SV WurmlingenWurmlingen
TSV Straßberg 1903
TSV Straßberg 1903TSV Straßbe.
15:00

Wurmlingen steckt mit nur sieben Punkten auf Platz 14.und muss sich nun dem ungeschlagenen Spitzenreiter stellen. Straßberg reist mit 25 Zählern an und will seine eindrucksvolle Serie fortsetzen. Für die Hausherren wäre schon ein Punktgewinn ein Erfolg, doch die Favoritenrolle ist klar verteilt.
---

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
SV Dotternhausen
SV DotternhausenDotternhaus.
SV Kolbingen
SV KolbingenSV Kolbingen
15:00

Dotternhausen hat sich mit bislang zwölf Punkten im Mittelfeld etabliert und möchte mit einem Dreier weiter nach oben klettern. Kolbingen kommt mit neun Punkten und der Chance, sich mit einem Auswärtssieg etwas Luft im Abstiegskampf zu verschaffen.
---

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
FC Grosselfingen
FC GrosselfingenGrosself.
FC Hechingen
FC HechingenHechingen
15:00

Grosselfingen hat mit fünf Zählern einen enttäuschenden Saisonstart hingelegt und steckt auf Rang 16 fest. Hechingen steht mit elf Punkten auf Platz 12, muss aber ebenfalls dringend konstanter punkten, um nicht nach unten zu rutschen. Für beide Teams ist dieses Duell richtungsweisend.
---

So., 05.10.2025, 15:30 Uhr
SG Schramberg / SV Sulgen
SG Schramberg / SV Sulgen SG Schramberg
TSV Frommern
TSV FrommernFrommern
15:30

Schramberg steht mit vier Punkten auf dem vorletzten Platz und kämpft ums sportliche Überleben. Frommern reist mit zwölf Punkten an und könnte mit einem Sieg einen Sprung in die vordere Tabellenhälfte machen. Für die Hausherren zählt nur ein Heimsieg.
---

So., 05.10.2025, 15:30 Uhr
SGM Deißlingen / Lauffen
SGM Deißlingen / LauffenSGM Dei/Lauf
SGM SV Gruol / SV Erlaheim
SGM SV Gruol / SV ErlaheimSGM SV Gruol / SV Erlaheim
15:30live

Im Topspiel empfängt der Tabellenzweite Deißlingen/Lauffen mit 23 Punkten die sechstplatzierte SGM Gruol/Erlaheim, die bislang 14 Zähler gesammelt hat. Beide Teams haben auch ihre Stärke in der Offensive , was ein torreiches Duell erwarten lässt. Für Deißlingen geht es darum, am überragenden Spitzenreiter Straßberg dranzubleiben.
---

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
FV Rot-Weiß Ebingen 2006
FV Rot-Weiß Ebingen 2006RW Ebingen
TSV Trillfingen
TSV TrillfingenTrillfingen
15:00

Das Schlusslicht Ebingen wartet weiterhin auf den ersten Punkt und will zuhause endlich ein Lebenszeichen setzen. Trillfingen kommt mit 13 Punkten und starker Offensive, sucht aber nach mehr Konstanz. Alles andere als ein Auswärtssieg wäre eine Überraschung.
---

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
Spvgg 06 Trossingen
Spvgg 06 Trossingen06Trossingen
SG FC Hardt / Lauterbach
SG FC Hardt / Lauterbach SG FC Hardt
15:00

Die Spvgg Trossingen liegt mit 19 Punkten in Schlagdistanz zur Spitze und geht als Favorit in dieses Heimspiel. Hardt/Lauterbach reist mit 16 Punkten und zuletzt guten Auftritten an, was die Partie offen erscheinen lässt. Beide Mannschaften wollen im oben dabeibleiben.
---

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
SV Bubsheim
SV BubsheimSV Bubsheim
SGM Bösingen II/Beffendorf
SGM Bösingen II/BeffendorfSGM Bösingen II/Beffendorf II
15:00

Bubsheim hat sich mit 15 Punkten unter den Top fünf etabliert und will zuhause den nächsten Sieg einfahren. Die Gäste aus Bösingen und Beffendorf stehen mit nur sechs Zählern auf Platz 15 und benötigen dringend Punkte. Die Favoritenrolle liegt bei den Gastgebern.
---

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Laufen/Eyach
TSV Laufen/EyachLaufen/Eyach
SV Winzeln
SV WinzelnSV Winzeln
15:00

Laufen/Eyach und Winzeln liegen in der Tabelle dicht beieinander und trennen nur einen Punkt. Winzeln reist mit einem Sieg im Rücken an, währen es für Laufen zuletzte eine 1:3-Niederlage gegen Bubsheim gab. Es dürfte ein enges Duell auf Augenhöhe werden.



Aufrufe: 03.10.2025, 11:25 Uhr
Matthias KloosAutor