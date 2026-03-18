 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

TSV Straßberg mit wichtigem Sieg gegen den TSV Trillfingen

Die Bezirksliga-Nachholspiele in Württemberg in der Übersicht.

von red · Heute, 21:34 Uhr · 0 Leser
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

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BZL Oberschwaben
BZL Nordschwarzwald
BL Schwarzwald/Zoll.
Bad Saulgau
Rot b. Lauph

Gleich acht Teams sitzen in dieser Woche in drei Bezirksligen nach. Dabei trifft Aufstiegshoffnung auf die Abstiegsangst - FuPa gibt den Überblick.

Bezirksliga Nordschwarzwald

Morgen, 19:00 Uhr
TSV Möttlingen
TSV MöttlingenMöttlingen
SGM Felldorf/Bierlingen
SGM Felldorf/BierlingenSGM Felldorf/Bierlingen
19:00

Mit nur sieben Punkten steht der TSV Möttlingen als Aufsteiger auf dem letzten Platz der Bezirksliga Nordschwarzwald. Zum rettenden Ufer sind es mittlerweile über zehn Punkte, doch mit zwei Nachholspielen in der Hinterhand gibt sich das Schlusslicht noch nicht auf. Die SGM Felldorf/Bierlingen ist als Tabellenachter im unteren Verfolgerfeld, doch hat auch nur ein kleines Polster auf die Abstiegszone.

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Bezirksliga Oberschwaben

Morgen, 18:30 Uhr
SGM Ummendorf/Fischbach
SGM Ummendorf/FischbachSGM Ummendorf/Fischbach
VfB Gutenzell
VfB GutenzellGutenzell
18:30live

Spitzenteam trifft auf Abstiegsangst: Die SGM Ummendorf/Fischbach steht fünf Punkte hinter Tabellenführer FC Mengen auf dem zweiten Rang und will mit einem Sieg im Nachholspiel den Rückstand verkürzen. Aufsteiger VfB Gutenzell steht mit sieben Siegen aus 21 Spielen auf dem zwölften Rang und derzeit über dem Strich. Im Nachholspiel kann Gutenzell in der Tabelle zwar nicht klettern, doch mit einem Sieg in der Fremde den Abstand zum Relegationsrang vergrößern.

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Morgen, 19:30 Uhr
FV Bad Saulgau 04
FV Bad Saulgau 04Bad Saulgau
TSV Kirchberg/Iller
TSV Kirchberg/IllerTSV Kirchberg/Iller
19:30

Es bedarf einem kleinen Wunder, wenn der FV Bad Saulgau am Ende der Saison noch über den Strich klettern will. Nach knapp zwei Drittel der Saison steht der Aufsteiger auf dem vorletzten Platz und hat derzeit rund zehn Punkte Rückstand auf die Nichtabstiegszone. Der TSV Kirchberg/Iller ist vor dem Nachholspiel Sechster und hofft mit einem Auswärtsdreier zum Fünften Hohentengen aufzuschließen.

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Bezirksliga Schwarzwald/Zollern

Heute, 19:00 Uhr
TSV Straßberg 1903
TSV Straßberg 1903TSV Straßbe.
TSV Trillfingen
TSV TrillfingenTrillfingen
2
0
Abpfiff

In Straßberg sahen die Zuschauer ein Duell, das von großer Leidenschaft und unermüdlichem Kampfgeist geprägt war. Die Hausherren zeigten Nervenstärke und schlugen zu einem psychologisch entscheidenden Zeitpunkt zu: In der Nachspielzeit der ersten Hälfte markierte Leon Mathauer (45.+2) die Führung für den TSV Straßberg. Nach dem Seitenwechsel blieb es spannend. Schließlich sorgte Gavin Kraus (86.) mit dem zweiten Treffer für kollektiven Jubel und die endgültige Entscheidung in dieser packenden Begegnung.