TSV Straßberg mit wichtigem Sieg gegen den TSV Trillfingen

Spitzenteam trifft auf Abstiegsangst: Die SGM Ummendorf/Fischbach steht fünf Punkte hinter Tabellenführer FC Mengen auf dem zweiten Rang und will mit einem Sieg im Nachholspiel den Rückstand verkürzen. Aufsteiger VfB Gutenzell steht mit sieben Siegen aus 21 Spielen auf dem zwölften Rang und derzeit über dem Strich. Im Nachholspiel kann Gutenzell in der Tabelle zwar nicht klettern, doch mit einem Sieg in der Fremde den Abstand zum Relegationsrang vergrößern.

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