Allgemeines
Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

TSV Straßberg marschiert weiter, Deißlingen siegt spät

Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Die Übersicht der Spiele des 9. Spieltags 

Der TSV Straßberg behauptete mit einem 2:0 beim SV Dotternhausen souverän die Tabellenspitze. Die SGM Deißlingen/Lauffen drehte beim TSV Frommern einen Rückstand und setzte sich knapp mit 3:2 durch. Die Spvgg Trossingen musste sich beim TSV Trillfingen mit einem 1:1 begnügen. Im Keller kamen Schramberg und Hechingen nicht über ein 3:3 hinaus, während Gruol/Erlaheim in einem Spektakel gegen Ebingen die Oberhand behielt.

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Frommern
TSV FrommernFrommern
SGM Deißlingen / Lauffen
SGM Deißlingen / LauffenSGM Dei/Lauf
2
3
Abpfiff

Frommern startete stark, doch am Ende reichte es nicht, um gegen den Tabellenzweiten zu bestehen. Lukas Foelsch brachte die Hausherren früh in Führung (9.), Rouven Irion glich vor der Pause aus (37.). Nach Treffern von Florian Ehnis (59.), Arthur Albert per Foulelfmeter (67.) und Matteo Stefania (82.) blieb Frommern trotz guter Leistung ohne Punkt und steht mit zwölf Zählern auf Platz neuen, während Deißlingen/Lauffen den Rückstand auf Straßberg als Tablellenzweiter bei fünf Punkten hält.

Gestern, 15:00 Uhr
SG Schramberg / SV Sulgen
SG Schramberg / SV Sulgen SG Schramberg
FC Hechingen
FC HechingenHechingen
3
3
Abpfiff

In einem torreichen Spiel schenkten sich beide Mannschaften nichts. Matej Androsevic traf gleich dreimal für die Gäste (40., 58., 61.), während Justin Profft per Foulelfmeter (52.), Pascal Maurice Fahner (54.) und Cosmin Prodan (73.) für Schramberg ausglichen. Für die Hausherren bleibt es als Vorletzter bei vier Punkten, Hechingen verharrt mit elf Zählern auf Platz 12.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Kolbingen
SV KolbingenSV Kolbingen
FC Grosselfingen
FC GrosselfingenGrosself.
1
1
Abpfiff

Kolbingen verpasste es, sich im Tabellenkeller Luft zu verschaffen. Yannick Frühwirt brachte die Gastgeber in Führung (39.), ehe ein Eigentor von Etienne Wolters den Ausgleich bescherte (60.). Frühwirt scheiterte in der Nachspielzeit per Foulelfmeter, womit Kolbingen bei neun Punkten auf Platz 13 bleib. Grosselfingen steht fünf Zählern weiterhin tief im Tabellenkeller auf Platz 16.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Dotternhausen
SV DotternhausenDotternhaus.
TSV Straßberg 1903
TSV Straßberg 1903TSV Straßbe.
0
2

Straßberg festigte seine Spitzenposition mit einem souveränen Auswärtserfolg. Mert Akil (65.) und Lennart Kelm (83.) sorgten für den vSieg. Damit bleibt der Absteiger mit 25 Punkten ungeschlagen Tabellenführer, während Dotternhausen mit zwölf Punkten auf Rang 12 rangiert.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Winzeln
SV WinzelnSV Winzeln
SV Wurmlingen
SV WurmlingenWurmlingen
2
0
Abpfiff

Winzeln setzte sich im Kellerduell klar durch und verschaffte sich etwas Luft. Adrian Heim (20.) und Tim Ziegler (48.) erzielten die Treffer. Während Winzeln nun bei elf Punkten auf Platz 11 steht, bleibt Wurmlingen mit sieben Zählern auf Rang 14.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Bubsheim
SV BubsheimSV Bubsheim
TSV Laufen/Eyach
TSV Laufen/EyachLaufen/Eyach
3
1
Abpfiff

Bubsheim bestätigte seine Heimstärke eindrucksvoll. Zwar brachte Felix Steinmetz die Gäste in Führung (28.), doch Otto Waal mit zwei Treffern (34. Foulelfmeter, 73.) und Andreas Messmer (36.) drehten die Partie. Mit nun 15 Punkten bleibt Bubsheim als Tabellenvierter auf Tuchfühlung zur Spitze, während Laufen/Eyach Platz 10 belegt.

Gestern, 15:30 Uhr
SGM SV Gruol / SV Erlaheim
SGM SV Gruol / SV ErlaheimSGM SV Gruol / SV Erlaheim
FV Rot-Weiß Ebingen 2006
FV Rot-Weiß Ebingen 2006RW Ebingen
4
3
Abpfiff

Ein wildes Spiel mit späten Treffern hielt die Zuschauer in Atem. Riccardo Spataro (11., 62.) und Bozidar Ilic per Foulelfmeter (42.) trafen für Ebingen, während Kevin Bosch (24.), Fabio Müller (81., 89. Foulelfmeter) und ein Eigentor von Luca Thomann (45.+1) den Gastgebern den Sieg bescherten. Ebingen beendete die Partie nach Gelb-Roten Karten für Ilic (68.) und Sinisa Stanojevic (90.) in Unterzahl und bleibt punktlos Schlusslicht, Gruol/Erlaheim springt mit 14 Zählern auf Platz fünf.

Gestern, 16:00 Uhr
TSV Trillfingen
TSV TrillfingenTrillfingen
Spvgg 06 Trossingen
Spvgg 06 Trossingen06Trossingen
1
1
Abpfiff

Im Verfolgerduell teilten sich beide Teams die Punkte. Reto Kolb glich für Trillfingen durch einen Elfmeter aus, nachdem Trossingen schon in der 9. Minute in Führung gegangen war. Während die Gastgeber mit 13 Punkten auf Platz sechs bleiben, hat Trossingen als Tabellendritter nun sechs Zähler Rückstand auf den Spitzenreiter.

