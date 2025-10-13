TSV Straßberg marschiert weiter, acht Tore in Trillfingen

---







In einem intensiven Spiel verlor der TSV Frommern trotz früher 2:0-Führung gegen die SGM SV Gruol/SV Erlaheim. Finn Trickel traf doppelt (11./17.), ehe Fabio Müller (23., Foulelfmeter), Heiko Belser (52.) und Tim Gihr (87.) das Spiel drehten. Mehmet-Turan Adibelli sah in der 63. Minute Gelb-Rot für Gruol/Erlaheim, das nun punktgleich mit Trillfingen auf Rang neun liegt.

Die SG FC Hardt/Lauterbach festigte ihre Position in der Spitzengruppe mit einem ungefährdeten Heimsieg. Luca Calvagna (18.) und Thomas Schondelmaier (26./57./82.) trafen für die Gastgeber, Bozidar Ilic (54.) erzielte den Ehrentreffer für Ebingen. Damit bleibt Hardt/Lauterbach punktgleich mit Trossingen auf Rang vier, während Ebingen weiter ohne Punkt am Tabellenende steht.

Das Spiel hielt, was es versprach: acht Tore, ein offener Schlagabtausch, keine Entscheidung. Fabian Singer (9.), David Kleinfeld (16.) und Thomas Stehle (29./52.) trafen für Trillfingen, während für die Gäste Maurice Roth (24.), Robin Schumpp (26./65./90.+5) dreimal erfolgreich war. Deißlingen/Lauffen bleibt ungeschlagen, während Trillfingen nun Platz acht belegt.

Der FC Grosselfingen feierte einen überzeugenden Auswärtssieg in Schramberg und setzte sich damit etwas von den Abstiegsrängen ab. Nach einem Eigentor von Nils Bippus (3.) trafen Mario Pflumm (21.), Tim Wiest (29.) und Marko Blazevic (51./67.) für die Gäste, während Justin Profft (60.) und Amar Isljam (72.) für Schramberg verkürzten. Schramberg bleibt mit nur vier Punkten auf einem Abstiegsplatz.

Eine deutliche Angelegenheit war das Gastspiel des SV Dotternhausen in Hechingen. Marc Wissmann (16.), Anes Kljajic (23./61.), Connor Hertrich (36.) und Julian Oberle (88.) sorgten für klare Verhältnisse. Dotternhausen rückt mit 18 Punkten auf Rang sieben vor, während Hechingen auf Platz 13 steht.

Ein packendes Duell lieferten sich Kolbingen und Wurmlingen, das keinen Sieger fand. Für Kolbingen traf Lukas Hipp dreimal (37./82./90.+2), während Benedikt Hellmann (26./45.+1) und Maximilian Mayer (86.) für Wurmlingen erfolgreich waren. Beide Mannschaften bleiben im unteren Tabellenbereich.

Der TSV Straßberg bleibt das Maß der Liga und siegte auch gegen den Aufsteiger aus Laufen/Eyach souverän. Valentin Riester (5.), Jan Ferdinand (47.) und Sven Männel (90.+6) trafen für den Spitzenreiter, Marco Schneider (18.) glich zwischenzeitlich aus. Straßberg ist nun seit elf Spielen ungeschlagen und führt mit vier Punkten Vorsprung die Tabelle an.

Der SV Winzeln setzte sich knapp durch und behauptete Rang fünf. Tim Ziegler erzielte in der 75. Minute das Tor des Tages. Für die SGM Bösingen/Beffendorf wird die Lage mit nur sechs Punkten immer bedrohlicher.

Die Spvgg 06 Trossingen meldete sich eindrucksvoll zurück und gewann klar in Bubsheim. Kamran Yahyaijan (21./76.) und Dean Savic (55.) sorgten für den Auswärtserfolg. Während Trossingen mit 22 Punkten an der Spitze dranbleibt, verpasst Bubsheim den Sprung in die Top fünf.





