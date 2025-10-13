 2025-10-10T17:03:43.034Z

Allgemeines
– Foto: Frank Riedinger

TSV Straßberg marschiert weiter, acht Tore in Trillfingen

Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Die Übersicht der Spiele des 11. Spieltags 

BL Schwarzwald/Zoll.
Frommern
TSV Straßbe.
Grosself.
Dotternhaus.

Der TSV Straßberg 1903 bleibt auch nach dem elften Spieltag das Maß aller Dinge in der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern. Der Tabellenführer siegte souverän gegen den TSV Laufen/Eyach, während Verfolger SGM Deißlingen/Lauffen in einem Spektakel bei Trillfingen nur zu einem Remis kam. Dahinter festigen die Spvgg 06 Trossingen und die SG FC Hardt/Lauterbach ihre Positionen im oberen Drittel. Im Tabellenkeller bleibt der FV Rot-Weiß Ebingen weiter ohne Punkt, während sich der FC Grosselfingen und die SGM SV Gruol/SV Erlaheim mit wichtigen Auswärtssiegen Luft verschaffen konnten.

---

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Frommern
TSV FrommernFrommern
SGM SV Gruol / SV Erlaheim
SGM SV Gruol / SV ErlaheimSGM SV Gruol / SV Erlaheim
2
3

In einem intensiven Spiel verlor der TSV Frommern trotz früher 2:0-Führung gegen die SGM SV Gruol/SV Erlaheim. Finn Trickel traf doppelt (11./17.), ehe Fabio Müller (23., Foulelfmeter), Heiko Belser (52.) und Tim Gihr (87.) das Spiel drehten. Mehmet-Turan Adibelli sah in der 63. Minute Gelb-Rot für Gruol/Erlaheim, das nun punktgleich mit Trillfingen auf Rang neun liegt.
---

Gestern, 16:00 Uhr
SG FC Hardt / Lauterbach
SG FC Hardt / Lauterbach SG FC Hardt
FV Rot-Weiß Ebingen 2006
FV Rot-Weiß Ebingen 2006RW Ebingen
4
1
Abpfiff

Die SG FC Hardt/Lauterbach festigte ihre Position in der Spitzengruppe mit einem ungefährdeten Heimsieg. Luca Calvagna (18.) und Thomas Schondelmaier (26./57./82.) trafen für die Gastgeber, Bozidar Ilic (54.) erzielte den Ehrentreffer für Ebingen. Damit bleibt Hardt/Lauterbach punktgleich mit Trossingen auf Rang vier, während Ebingen weiter ohne Punkt am Tabellenende steht.
---

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Trillfingen
TSV TrillfingenTrillfingen
SGM Deißlingen / Lauffen
SGM Deißlingen / LauffenSGM Dei/Lauf
4
4
Abpfiff

Das Spiel hielt, was es versprach: acht Tore, ein offener Schlagabtausch, keine Entscheidung. Fabian Singer (9.), David Kleinfeld (16.) und Thomas Stehle (29./52.) trafen für Trillfingen, während für die Gäste Maurice Roth (24.), Robin Schumpp (26./65./90.+5) dreimal erfolgreich war. Deißlingen/Lauffen bleibt ungeschlagen, während Trillfingen nun Platz acht belegt.
---

Gestern, 15:30 Uhr
SG Schramberg / SV Sulgen
SG Schramberg / SV Sulgen SG Schramberg
FC Grosselfingen
FC GrosselfingenGrosself.
2
5
Abpfiff

Der FC Grosselfingen feierte einen überzeugenden Auswärtssieg in Schramberg und setzte sich damit etwas von den Abstiegsrängen ab. Nach einem Eigentor von Nils Bippus (3.) trafen Mario Pflumm (21.), Tim Wiest (29.) und Marko Blazevic (51./67.) für die Gäste, während Justin Profft (60.) und Amar Isljam (72.) für Schramberg verkürzten. Schramberg bleibt mit nur vier Punkten auf einem Abstiegsplatz.
---

Gestern, 15:00 Uhr
FC Hechingen
FC HechingenHechingen
SV Dotternhausen
SV DotternhausenDotternhaus.
0
5
Abpfiff

Eine deutliche Angelegenheit war das Gastspiel des SV Dotternhausen in Hechingen. Marc Wissmann (16.), Anes Kljajic (23./61.), Connor Hertrich (36.) und Julian Oberle (88.) sorgten für klare Verhältnisse. Dotternhausen rückt mit 18 Punkten auf Rang sieben vor, während Hechingen auf Platz 13 steht.
---

Gestern, 15:00 Uhr
SV Kolbingen
SV KolbingenSV Kolbingen
SV Wurmlingen
SV WurmlingenWurmlingen
3
3
Abpfiff

Ein packendes Duell lieferten sich Kolbingen und Wurmlingen, das keinen Sieger fand. Für Kolbingen traf Lukas Hipp dreimal (37./82./90.+2), während Benedikt Hellmann (26./45.+1) und Maximilian Mayer (86.) für Wurmlingen erfolgreich waren. Beide Mannschaften bleiben im unteren Tabellenbereich.
---

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Straßberg 1903
TSV Straßberg 1903TSV Straßbe.
TSV Laufen/Eyach
TSV Laufen/EyachLaufen/Eyach
3
1
Abpfiff

Der TSV Straßberg bleibt das Maß der Liga und siegte auch gegen den Aufsteiger aus Laufen/Eyach souverän. Valentin Riester (5.), Jan Ferdinand (47.) und Sven Männel (90.+6) trafen für den Spitzenreiter, Marco Schneider (18.) glich zwischenzeitlich aus. Straßberg ist nun seit elf Spielen ungeschlagen und führt mit vier Punkten Vorsprung die Tabelle an.
---

Gestern, 15:00 Uhr
SV Winzeln
SV WinzelnSV Winzeln
SGM Bösingen II/Beffendorf
SGM Bösingen II/BeffendorfSGM Bösingen II/Beffendorf II
1
0
Abpfiff

Der SV Winzeln setzte sich knapp durch und behauptete Rang fünf. Tim Ziegler erzielte in der 75. Minute das Tor des Tages. Für die SGM Bösingen/Beffendorf wird die Lage mit nur sechs Punkten immer bedrohlicher.
---

Gestern, 15:00 Uhr
SV Bubsheim
SV BubsheimSV Bubsheim
Spvgg 06 Trossingen
Spvgg 06 Trossingen06Trossingen
0
3
Abpfiff

Die Spvgg 06 Trossingen meldete sich eindrucksvoll zurück und gewann klar in Bubsheim. Kamran Yahyaijan (21./76.) und Dean Savic (55.) sorgten für den Auswärtserfolg. Während Trossingen mit 22 Punkten an der Spitze dranbleibt, verpasst Bubsheim den Sprung in die Top fünf.


