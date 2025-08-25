TSV Straßberg dreht Spiel, SGM Gruol/Erlaheim in Torlaune

---





Die Spvgg 06 Trossingen setzte ihre starke Frühform eindrucksvoll fort. Kamran Yahyaijan brachte die Gäste in der 33. Minute in Führung, ehe John Hankins nur acht Minuten später in der 41. Minute auf 2:0 erhöhte. Den Schlusspunkt setzte Ali Abdirazak in der 89. Minute. Der SV Wurmlingen fand an diesem Tag kein Mittel. ---

SV Dotternhausen überzeugte vor heimischer Kulisse und bezwang den FV Rot-Weiß Ebingen 2006 deutlich. Anes Kljajic erzielte in der 20. Minute das 1:0, gefolgt von einem Treffer von Luca Meile in der 44. Minute. Nach dem Anschlusstreffer durch Marcel Kosic in der 70. Minute erhöhte erneut Anes Kljajic in der 76. Minute auf 3:1. Den Schlusspunkt setzte Connor Hertrich. ---

Die SGM Deißlingen/Lauffen sind Tabellenführer. Daniel Matt traf in der 23. Minute zur Führung, bevor Yannik Oesterle kurz vor der Pause in der 44. Minute ausglich. Nach der Pause stellte Sedric Colin Podnar in der 52. Minute auf 2:1. Tom Ritzel machte in der 62. Minute mit dem dritten Treffer alles klar. Der FC Grosselfingen konnte trotz großem Einsatz keine Wende herbeiführen. ---

Für die SG Schramberg/SV Sulgen gab es gegen die SGM SV Gruol/SV Erlaheim nichts zu holen. Noah Krampulz eröffnete in der 27. Minute den Torreigen, gefolgt von Heiko Belser in der 38. Minute und Fabio Müller in der 45. Minute. Nach dem Anschlusstreffer durch Cosmin Prodan in der 56. Minute konterte Gruol eiskalt: Heiko Belser stellte in der 65. Minute den alten Abstand wieder her, bevor Fabio Müller in der 81. Minute mit seinem zweiten Treffer den 5:1-Endstand besiegelte. ---

Der FC Hechingen bleibt ungeschlagen, musste sich jedoch in einem torreichen Spiel strecken, um den TSV Trillfingen mit 4:3 zu besiegen. Hermann Gaksteder traf in der 17. Minute zur Führung, doch Fabian Heller glich in der 28. Minute aus. Wieder war es Hermann Gaksteder, der in der 37. Minute auf 2:1 stellte. Fatih Ezgin erhöhte in der 55. Minute auf 3:1, ehe Fabian Singer in der 59. Minute verkürzte. Ilja Nebrigic sorgte in der 81. Minute für das 4:2, doch Manuel Hauke machte es in der 86. Minute mit dem 4:3 noch einmal spannend. ---

Der SV Kolbingen feierte einen wichtigen Heimerfolg gegen die SG FC Hardt/Lauterbach. Yannick Frühwirt brachte die Gastgeber in der 16. Minute in Führung, bevor Valentin Hipp in der 22. Minute nachlegte. Wieder war es Yannick Frühwirt, der in der 41. Minute das 3:0 markierte. Marco King verkürzte in der 61. Minute, doch Daniel Stehle sorgte in der 89. Minute für das 4:1. Yannick Frühwirt traf in der 90. Minute erneut, ehe Robin Bösinger in der 90.+4 Minute den 5:2-Endstand herstellte. ---

Der TSV Straßberg 1903 lieferte sich mit dem SV Bubsheim ein dramatisches Duell. Tom Samuel Mattes brachte die Gäste in der 2. Minute früh in Führung. Valentin Riester glich in der 28. Minute aus, bevor Andreas Messmer in der 49. Minute die erneute Führung für Bubsheim erzielte. In der Schlussphase drehte Straßberg das Spiel: Leon Mathauer traf in der 86. Minute zum 2:2, ehe Jonas Jehle nur eine Minute später in der 87. Minute den umjubelten 3:2-Siegtreffer erzielte. ---

Im Spiel zwischen dem SV Winzeln und dem TSV Frommern gab es keine Tore zu sehen. Beide Teams neutralisierten sich weitgehend und trennten sich mit einem 0:0, was für Frommern das zweite torlose Unentschieden in Folge bedeutet. ---

Der TSV Laufen/Eyach sicherte sich drei wichtige Punkte gegen die SGM Bösingen II/Beffendorf II. Felix Steinmetz erzielte in der 15. Minute das 1:0, bevor Marco Schneider in der 24. Minute auf 2:0 erhöhte. Björn Bantle brachte die Gäste in der 35. Minute heran, doch Tobias Schatz machte in der 81. Minute mit dem 3:1 alles klar.