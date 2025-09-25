TSV Straßberg baut Tabellenführung aus – 4:4-Spektakel in Bösingen

Die Gastgeber legten einen Traumstart hin: Bereits in der 3. Minute brachte Dean Savic die Spvgg 06 Trossingen mit 1:0 in Führung. Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten. Nur eine Minute später glich Pascal Eith in der 4. Minute zum 1:1 aus. In der 29. Minute war es erneut Pascal Eith, der Gruol/Erlaheim erstmals in Führung brachte. Die Partie blieb turbulent, und Trossingen zeigte sich kämpferisch. In der 31. Minute sorgte Aykut Tütüneken für den 2:2-Ausgleich. Doch kurz darauf schlugen die Gäste zurück: Nick Gihr erzielte in der 39. Minute das 3:2. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Fabio Müller in der 52. Minute per Foulelfmeter auf 4:2. Trossingen bäumte sich nochmals auf und wurde belohnt. Aykut Tütüneken verkürzte in der 69. Minute auf 3:4. Trotz aller Bemühungen gelang der Spvgg der erneute Ausgleich nicht mehr, und so entführte Gruol/Erlaheim drei wertvolle Punkte.

Der SV Dotternhausen zeigte sich von seiner besten Seite und feierte mit einem klaren 4:0-Sieg über den SV Winzeln ein Ausrufezeichen. Schon früh setzten die Hausherren den Ton und ließen den Gästen kaum Räume. Mit dem deutlichen Erfolg klettert Dotternhausen in der Tabelle. ---

Der TSV Straßberg untermauerte seine Ausnahmestellung in der Liga auch in Grosselfingen. Mit einem 2:0-Sieg festigte der Absteiger die Tabellenführung. Mert Akil brachte Straßberg in der 20. Minute in Führung, ehe Jan Ferdinand in der 77. Minute den Schlusspunkt setzte. Grosselfingen stemmte sich tapfer gegen die Niederlage, bleibt jedoch mit nur vier Zählern tief im Tabellenkeller. ---

Die SG Schramberg/SV Sulgen kassierte eine bittere Niederlage. Gegen den SV Kolbingen musste sich der Vorletzte mit 1:4 geschlagen geben. Yannick Frühwirt brachte Kolbingen schon in der 3. Minute in Führung, ehe Maxim Schulz zum 1:1 ausglich. Raphael Hipp erzielte in der 37. Minute die erneute Führung für Kolbingen. Im zweiten Durchgang war es erneut Yannick Frühwirt, der mit Treffern in der 48. und 81. Minute den Auswärtssieg sicherte. ---

Der TSV Frommern fand eindrucksvoll in die Spur zurück. Mit einem klaren 4:1-Erfolg über den FC Hechingen verschaffte sich der Absteiger Luft im Mittelfeld. Tim Staiger brachte Frommern in der 22. Minute in Führung. Nach der Pause erhöhte Mateo Herceg in der 49. Minute auf 2:0. Zwar konnte Ilja Nebrigic in der 68. Minute für Hechingen verkürzen, doch Lukas Foelsch (75.) und erneut Tim Staiger (80.) machten alles klar. ---

Das Spiel zwischen dem FV Rot-Weiß Ebingen 2006 und der SGM Deißlingen/Lauffen wurde abgesagt. Damit bleibt Ebingen weiterhin ohne Punktgewinn Tabellenletzter, während Deißlingen/Lauffen mit einem Spiel weniger auf Platz drei steht. ---

In einem spektakulären Duell trennten sich die SGM Bösingen II/Beffendorf II und der TSV Trillfingen 4:4. Ein Eigentor von Tobias Mei brachte die Gäste früh in Führung, die Thomas Stehle in der 12. Minute auf 2:0 ausbaute. Doch die Hausherren kämpften sich zurück: Benedikt Bantle verkürzte in der 17. Minute, ehe Stehle in der 25. Minute erneut traf. Simon Jauch (48.) und Marvin Schlosser (56., 67.) drehten die Partie sogar zum 4:3. Am Ende war es Fabian Wütz, der in der 81. Minute den Ausgleich für Trillfingen erzielte. ---

Die SG FC Hardt/Lauterbach setzte sich in einem packenden Spiel knapp mit 4:3 gegen den TSV Laufen/Eyach durch. Sven Henne traf in der 8. Minute zur frühen Führung, ehe ein Eigentor von Ralph Burkhardt in der 25. Minute den Ausgleich brachte. Doch Hardt antwortete sofort: Luca Calvagna (30.) und Marco King (33.) sorgten für eine 3:1-Führung. Tobias Schatz verkürzte per Foulelfmeter (53.), ehe erneut Calvagna in der 61. Minute den alten Abstand herstellte. Lukas George machte es mit dem 4:3 in der 78. Minute nochmals spannend, doch Hardt brachte den Sieg über die Zeit.

