– Foto: FuPa Lüneburg

TSV Stotel richtet Heizungsbau-Horstmann-Cup aus Traditionsturnier unter neuem Namen +++ 24 Teams am Start

Der TSV Stotel hat am 17. und 18. Januar erneut 24 Mannschaften in der Stoteler Sporthalle zu Gast.

Bekannt wurde das Turnier unter dem Namen „Allianz-Hajman-Cup“. In diesem Jahr wird es zum „Heizungsbau-Horstmann-Cup“. Stotels Fussballfachwart Frank Jürgens bedankt sich für die jahrelange Treue und Unterstützung von Sponsor Detlef Hajman und freut sich mit der Firma Heizungsbau Horstmann einen neuen Namensgeber gefunden zu haben. Wie gewohnt wird das Turnier in der Stoteler Sporthalle mit einem Futsal auf Handballtore ausgetragen. Hier sind wieder die Techniker der teilnehmenden Mannschaften gefragt. Ein Spiel dauert zehn Minuten.

Die Vorrundenspiele starten am Samstag um 9.30 Uhr mit zwölf Mannschaften. In der Gruppe „Leon Bonkowski immobilien“ starten Blau Weiss Bornreihe, SV Grohn, LTS Bremerhaven II, TV Langen, SV Brake II und OSC Bremehaven II. In der Gruppe „Nah&Gut Lachowicz“ sind OSC Bremerhaven, TSV Wallhöfen, MTV Bokel, TSV Imsum, TSV Wehden und GTV Bremerhaven am Start.