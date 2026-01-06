TSV Stotel richtet Heizungsbau-Horstmann-Cup aus

Der TSV Stotel hat am 17. und 18. Januar erneut 24 Mannschaften in der Stoteler Sporthalle zu Gast.
Bekannt wurde das Turnier unter dem Namen „Allianz-Hajman-Cup“. In diesem Jahr wird es zum „Heizungsbau-Horstmann-Cup“. Stotels Fussballfachwart Frank Jürgens bedankt sich für die jahrelange Treue und Unterstützung von Sponsor Detlef Hajman und freut sich mit der Firma Heizungsbau Horstmann einen neuen Namensgeber gefunden zu haben.
Wie gewohnt wird das Turnier in der Stoteler Sporthalle mit einem Futsal auf Handballtore ausgetragen. Hier sind wieder die Techniker der teilnehmenden Mannschaften gefragt. Ein Spiel dauert zehn Minuten.
Die Vorrundenspiele starten am Samstag um 9.30 Uhr mit zwölf Mannschaften. In der Gruppe „Leon Bonkowski immobilien“ starten Blau Weiss Bornreihe, SV Grohn, LTS Bremerhaven II, TV Langen, SV Brake II und OSC Bremehaven II.
In der Gruppe „Nah&Gut Lachowicz“ sind OSC Bremerhaven, TSV Wallhöfen, MTV Bokel, TSV Imsum, TSV Wehden und GTV Bremerhaven am Start.
Ab 15.30 Uhr greifen die nächsten zwölf Teams ins Turnier ein und es starten die Nachmittagsgruppen. Der Gastgeber TSV Stotel, ATSV Sebaldsbrück, Sparta Bremerhaven, TV Loxstedt, TSV Worphausen und TuS Elsfleth sind in der Gruppe „Janssen Vermietungen“ eingeordnet.
Parallel kämpfen der TV Bremen Walle, JFV Unterweser, SG Stinstedt, Vorwärts Buschhausen, LTS Bremerhaven I und der SC Lehe/Spaden um das Weiterkommen in der Gruppe „Baumzentrum Nord“. Die besten drei jeder Gruppe qualifizieren sich für die Endrunde am Sonntag.
Während des gesamten Turniers sorgt der Ausrichter für reichlich Verpflegung. Der Eintritt ist frei.
Am Sonntag werden ab 10.30 Uhr in den beiden Sechsergruppen die vier Halbfinalisten gesucht. Das Endspiel ist gegen 17.30 Uhr geplant. Der Sieger darf sich neben dem Pokal auf 1000 Euro Preisgeld freuen. Der unterlegene Endspielgegner bekommt 500 Euro, der Turnierdritte 250 Euro und der Turniervierte noch 150 Euro. Für die weiteren Teams am Finaltag gibt es Verzehrgutscheine. Der beste Torschütze und Torwart des Finaltages wird vom Teppichhaus Behrens geehrt.
FuPa wird das Turnier an beiden Tagen mit Livetickern und FuPa.tv begleiten.