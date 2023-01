TSV Stotel lädt zum Budenzauber Allianz-Hajman-Cup startet am Samstag mit 24 Teams

Nach dem Theodor-Meineke Turnier in Loxstedt steht das nächste Highlight für die Fans des Budenzauber vor der Tür. Am Wochenende wird in der Stoteler Sporthalle der Allianz-Hajman-Cup ausgetragen. Der Veranstalter TSV Stotel hat 24 Mannschaften aus Stadt und Land eingeladen und ein hochkarätiges Teilnehmerfeld am Start.