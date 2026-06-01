TSV Stotel feiert Aufstiegsjubiläum

Vor zehn Jahren gelang dem TSV Stotel, nach einem Sieg beim MTV Bokel, der Aufstieg in die Bezirksliga. Am Sonntag trafen sich die damaligen Protagonisten wieder.
Als das Orga-Team um L. Knoop und M. Lennartz die Idee hatten, das gesamte Meisterteam samt Staff noch einmal zusammenzubringen, stieß dieses auf große Begeisterung.
Hier gibt es die Videos und Fotos zum damaligen Sieg in Bokel: Klick
So wie der Zufall es wollte, hieß der Gegner wieder MTV Bokel. Die“Helden“ von damals, trafen sich bereits um 10:30 zum gemeinsamen Frühstück im Sportpark. Man ließ die „Alten Zeiten“ noch einmal, mit Fotos und Filmen, Revue passieren. Dann schaute man das Derby der „Zwoten“ gegen den TSV Nesse. Es gab einen 3:2 Sieg für den TSV. Alles war bereitet für den Showdown gegen den MTV Bokel. Dieses Spiel hatte es in sich. Nach 2:0 Führung durch T.Beckhusen und J.Schwiers kam der Gast aus Bokel stark zurück.
Es folgten die Treffer von B. Bedürftig , J.Behling und erneut B.Bedürftig. Der MTV hatte das Spiel innerhalb von elf Minuten gedreht. Nach der Halbzeit erfolgte der erneute Ausgleich durch C. von Lien.Zehn Minuten später traf G. Stauß zum 4:3. In der 66. Minute fiel das 4:4 durch F. Dubiel. Kurz vor Spielende erzielte N. Solle mit einem tollen Distanzschuss den Siegtreffer zum 5:4. So endete ein toller Fußballnachmittag, nach der Jubiläumsfeier und dem 3:2 Sieg der Zwooten, einfach perfekt für den TSV.