TSV stolz auf 7. Neuzugang: »Nächstes, großes Talent unserer Region« Der Bayernligist treibt die Kaderplanung voran +++ Nächstes Brüderpaar in Neudrossenfeld +++ Vorbereitungsstart gegen Feucht von Boris Manz · Heute, 10:01 Uhr · 0 Leser

Vereint beim TSV Neudrossenfeld: Jonas und Nico Larkow. – Foto: Neudrossenfeld; Bayern Hof

Neudrossenfeld bastelt weiter am Kader für die kommende Bayernliga-Saison. Erneut kommt ein junges Talent zum TSV.

Neuzugang Nummer Sieben beim TSV Neudrossenfeld: Nach den Transfers von Valentin Jonas (ATSV Erlangen), Torjäger Cristian Fischer (FC Coburg), Rückkehrer Rabet Fardin, Brandon Happi Monthé (zuletzt vereinslos) und Max und Leo Dannhäußer (SpVgg Bayreuth) hat der Bayernligist erneut zugeschlagen – und wieder ein Bruderpaar vereint. Feierte mit 18 sein Debüt in der Bayernliga: TSV Neudrossenfeld holt Nico Larkow Von der U19 der SpVgg Bayern Hof kommt Nico Larkow zum TSV. Er ist der jüngerer Bruder von Jonas Larkow, der seinen Vertrag jüngst verlängert hat. Während der 22-jährige Jonas Larkow sich in den letzten drei Jahren seine Bayernliga-Sporen bereits verdient hat (über 90 Einsätze), soll nun auch Nico Larkow in Neudrossenfeld der Durchbruch gelingen.

„Ich freue mich, dass sich ein nächstes, großes Talent unserer Region, dem TSV anschließt. Die Gespräche mit Nico waren für sein junges Alter sehr gut, vernünftig, demütig und motiviert zugleich. So etwas erfreut mich immer sehr, denn man erlebt auch anderes. Nico wird bei uns behutsam herangeführt und die nächsten Schritte machen. Super, dass er sich für uns entschieden hat", so Daniel Stöcker, Sportlicher Leiter beim Bayernligisten. Testspielauftakt am 20. Juni gegen Bayernliga-Konkurrent 1. SC Feucht Nico Larkow spielte in seiner Jugend beim TSV Kulmbach und lange bei der SpVgg Bayreuth, bei denen er auch mit den Dannhäußer-Brüdern kickte. Der Offensivmann machte im Anschluss in der Jugend von Bayern Hof als Torjäger auf sich aufmerksam und feierte im März 2025 sein Bayernliga-Debüt für die SpVgg.