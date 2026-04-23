TSV Stelle und Trainer Rodrigues gehen ab sofort getrennte Wege

Symolbild TSV Stelle – Foto: Felix Schlikis

Beim TSV Stelle kommt es in der entscheidenden Phase der Saison in der Frauen-Landesliga Lüneburg zu einem Trainerwechsel. Trainer Pedro Rodrigues hatte seinen aktuellen Vertrag Anfang des Monats zum 30. April dieses Jahres gekündigt und sich bereit erklärt, das Team auch darüber hinaus weiter zu unterstützen. Eine weitere Zusammenarbeit im Kampf um den Klassenerhalt war nach interner Einschätzung jedoch nicht mehr möglich, sodass es zum vorzeitigen Ende kam.

Die Entscheidung fiel im Mannschaftsrat und wurde mit der aktuellen Situation im Team begründet. „Es muss wieder etwas mehr Ruhe und Klarheit ins Team kommen.“

Derby unter besonderen Vorzeichen

Morgen, 17:00 Uhr TuS Fleestedt Fleestedt TSV Stelle TSV Stelle 17:00 PUSH

Sportlich steht der TSV Stelle vor einer wichtigen Aufgabe. Am kommenden Samstag trifft die Mannschaft im Derby auf den TuS Fleestedt. Beide Teams benötigen dringend Punkte, um nicht in den Abstiegskampf zu geraten.

Die Mannschaft will die Veränderung auf der Trainerposition nutzen, um neue Energie freizusetzen. Ziel ist es, mit neuem Schwung in das Derby zu gehen und wichtige Punkte für den Klassenerhalt zu sichern.

Neben den sportlichen Herausforderungen hatte der TSV zuletzt auch mit personellen Problemen zu kämpfen. „Das Verletzungspech hat uns leider auch erwischt, aber wir hoffen, dass wir bereits am Wochenende wieder auf die ein oder andere Spielerin mehr zurückgreifen können“, heißt es aus dem Mannschaftsrat.

Reinmüller übernimmt interimsmäßig

Bis auf Weiteres wird Sina Reinmüller die Mannschaft an der Seitenlinie betreuen. Sie erhält dabei Unterstützung aus dem Mannschaftsrat und vom Verein.

Parallel dazu laufen die Planungen für die Zukunft. Der TSV Stelle ist auf der Suche nach einer neuen Trainerlösung sowie weiteren Spielerinnen. Interessierte können sich bei Teammanagerin Karina Eckhoff unter 0151 15587717 oder über Instagram melden. Trainiert wird aktuell montags und mittwochs jeweils von 19:30 bis 21:00 Uhr.

Mit der internen Lösung und der Unterstützung aus dem Umfeld will der TSV Stelle die verbleibenden Aufgaben geschlossen angehen.

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Update am 24.04.2026, um 07:00 Uhr:

Aufgrund neuer Informationen wurden der Titel, der Untertitel und die Einleitung neu verfasst. Ursprünglich hieß es:

TSV Stelle trennt sich von Trainer Rodrigues

Noch vor Saisonende zieht der TSV Stelle die Reißleine. Vor dem wichtigen Derby gegen TuS Fleestedt übernimmt vorübergehend Sina Reinmüller.

Beim TSV Stelle kommt es in der entscheidenden Phase der Saison in der Frauen-Landesliga Lüneburg zu einem Trainerwechsel. Der Verein hat sich noch vor dem Saisonende von Pedro Rodrigues getrennt. Eine weitere Zusammenarbeit im Kampf um den Klassenerhalt war nach interner Einschätzung nicht mehr möglich.