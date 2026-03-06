TSV Stelingen vor Garbsener Derby

– Foto: Alexander Rabe

Am 22. Spieltag der Bezirksliga 2 Hannover steht für den TSV Stelingen das Garbsener Derby an. Am Sonntag gastiert die Mannschaft von Trainer Edis Bajrovic um 15 Uhr beim TuS Garbsen. Nach zwei Siegen zum Rückrundenstart reist Stelingen mit viel Selbstvertrauen an.

Besonders der deutliche 5:1-Heimsieg gegen die SG 74 Hannover am vergangenen Spieltag hat die Ausgangslage verbessert. Mit nun 38 Punkten belegt Stelingen weiterhin Rang drei und verkürzte den Abstand auf den Tabellenzweiten.

„Uns erwartet das Garbsener Derby, und in so einem Spiel wollen natürlich beide Mannschaften gewinnen – wir genauso“, sagt Bajrovic. Der Trainer hofft, dass seine Mannschaft den Schwung der vergangenen Wochen mitnehmen kann. „Im Hinspiel haben wir uns lange schwergetan, unser Spiel auf den Platz zu bringen. Umso wichtiger wird es jetzt sein, den Schwung aus den beiden Siegen zum Rückrundenstart mitzunehmen.“

Derby mit besonderen Vorzeichen

Der TuS Garbsen steht mit 29 Punkten im gesicherten Mittelfeld der Tabelle, musste zuletzt jedoch eine 0:3-Niederlage beim Tabellenführer Ramlingen/Ehlershausen II hinnehmen. Das Hinspiel zwischen beiden Teams endete 1:1.

Bajrovic erwartet erneut ein intensives Spiel: „Ein Derby hat immer seine eigenen Gesetze. Deshalb müssen wir den Kampf annehmen, auch körperlich dagegenhalten und gleichzeitig unsere spielerischen Qualitäten einbringen.“

Personell kann der Trainer nahezu aus dem Vollen schöpfen. Lediglich Marc-Benjamin Klusmann fehlt aufgrund seiner fünften Gelben Karte. „Ansonsten sind alle Spieler an Bord, sodass wir mit Selbstvertrauen nach Garbsen fahren und uns auf das Derby freuen“, sagt Bajrovic.

Tabellenspitze

SV Ramlingen/Ehlershausen II – 46 Punkte SG 74 Hannover – 40 TSV Stelingen – 38 SpVgg Niedersachsen Döhren – 35

Mit einem weiteren Sieg könnte der TSV Stelingen den Druck auf die Spitzenteams weiter erhöhen und seine Position im oberen Tabellendrittel festigen.