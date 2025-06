TSV Stelingen stellt Weichen für die Zukunft

Der TSV Stelingen hat zwei richtungsweisende Personalentscheidungen für die kommende Spielzeit bekannt gegeben. Cheftrainer Edis Mulic wird auch in der neuen Saison an der Seitenlinie stehen. Zudem rückt mit Tyler Fricke ein talentierter Nachwuchsspieler aus der eigenen U19 fest in den Kader der 1. Herren auf.