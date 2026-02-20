TSV Stelingen startet in Anderten ins Pflichtspieljahr 2026

– Foto: Volkhard Patten

Für den TSV Stelingen endet am Sonntag die Winterpause. Am 22. Februar um 14 Uhr gastiert die Mannschaft von Trainer Edis Bajrovic bei den Sportfreunden Anderten. Es ist der Auftakt in die Restrunde der Bezirksliga 2 Hannover. Das Hinspiel am 24. August 2025 entschied Stelingen mit 4:1 für sich.

Die Generalprobe verlief erfolgreich. Der letzte Test gegen Springe wurde mit 4:2 gewonnen. „Insbesondere die erste Halbzeit hat mir sehr gut gefallen“, so Bajrovic. Personell kann der Trainer aus dem Vollen schöpfen: „Meine Mannschaft ist komplett vollzählig, alle Mann sind an Bord.“

„Erstmal freuen wir uns, dass es endlich wieder losgeht“, sagt Bajrovic. Die Vorbereitung sei aufgrund fehlender eigener Kunstrasenmöglichkeiten „abwechslungsreich“ gewesen. Man habe Hallenzeiten genutzt und auf fremden Kunstrasenplätzen trainiert. „Wir sind gut vorbereitet auf einen Kunstrasenplatz, der uns wahrscheinlich in Anderten erwarten wird.“

Stelingen will oben dranbleiben

In der Tabelle liegt Stelingen nach 16 Spielen mit 32 Punkten auf Rang drei, punktgleich mit Döhren, Engelbostel und Krähenwinkel. Der Rückstand auf Spitzenreiter Ramlingen/Ehlershausen II beträgt elf Zähler, auf Platz zwei sind es fünf Punkte.

Die Sportfreunde Anderten stehen als Aufsteiger mit 20 Punkten auf Rang zehn und benötigen jeden Zähler im Kampf um den Klassenerhalt.

Für Bajrovic ist die Zielsetzung klar formuliert: „Wir wollen am Sonntag auf Sieg spielen.“ Ein erfolgreicher Start in das Pflichtspieljahr 2026 würde die Position im engen Verfolgerfeld festigen und den Druck auf die Spitzenteams aufrechterhalten.