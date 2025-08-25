– Foto: Marcel Eichholz

TSV Stelingen setzt sich mit 4:1 durch Bajrovic lobt Tempo und Intensität – Faust sieht positives Signal trotz vierter Niederlage

Der TSV Stelingen hat am Sonntag mit einem klaren 4:1-Erfolg über den SV Sportfreunde Anderten 1922 seine Serie ohne Niederlage fortgesetzt und sich in der Spitzengruppe der Tabelle festgesetzt. Während Stelingen-Trainer Edis Bajrovic vor allem das hohe Tempo und die Intensität seines Teams hervorhob, sprach Ander­tens Coach Tobias Faust von einer verdienten Niederlage, wollte den Blick aber auf die kommenden Aufgaben richten.

Gestern, 15:00 Uhr TSV Stelingen TSV Stelinge SV Sportfreunde Anderten 1922 SF Anderten 4 1 Abpfiff Chancenverwertung bleibt Schwachpunkt beim Sieger „Wir waren von der ersten Minute an spielbestimmend“, stellte Bajrovic nach Abpfiff fest. Schon früh sei seine Mannschaft zu klaren Chancen gekommen, „doch Lukas Brinkmann, Jonathan Mai und Jannik Klemm konnten freistehend vor dem Torhüter den Ball nicht im Netz unterbringen.“ Besonders die Leistung des Gäste-Keepers beeindruckte den Stelingen-Trainer: „Hier muss man auf jeden Fall auch mal die Leistung des Torwarts herausheben, der wirklich in Hälfte eins wie auch in Hälfte zwei ein überragendes Spiel gemacht hat und einige Großchancen vereitelt hat.“

Kurz vor der Pause stellte Stelingen dann doch die Weichen. „Nach einer tollen Einzelleistung von Justin Fehder, der einen schönen Steckpass auf Jannik Klemm spielt, macht er kurz vor der Halbzeit das 1:0 – absolut verdient“, so Bajrovic. Der Trainer haderte jedoch mit der Chancenverwertung: „Wir hätten den Deckel schon in der ersten Halbzeit aufs Spiel machen können, haben es aber nicht hinbekommen.“ Nach Wiederanpfiff kam Anderten besser ins Spiel. „Stelingen war mal kurz unsortiert in der Abwehrreihe, das nutzen wir aus und schießen das 1:1“, erklärte Faust. Doch die Antwort der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten. Ein Eigentor brachte Stelingen wieder in Führung, ehe Dustin Quast und Luca Biskup den Sieg mit Treffern in der Schlussphase endgültig absicherten.