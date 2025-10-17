TSV Stelingen reist als Favorit nach Lehrte

Nach dem überzeugenden 3:1-Heimerfolg gegen Krähenwinkel/Kaltenweide II steht für den TSV Stelingen am Sonntag das nächste Pflichtspiel an. Um 15.15 Uhr gastiert die Mannschaft von Trainer Edis Bajrovic beim SV 06 Lehrte, der derzeit am Tabellenende steht. Mit einem weiteren Erfolg wollen die Stelinger ihre Position im oberen Tabellendrittel festigen und den Anschluss an die Spitzengruppe halten.
„Es wird das erwartete schwere Spiel“, sagt Bajrovic. „Wenn du als Team aus dem oberen Tabellendrittel gegen das untere spielst, darfst du den Gegner nie unterschätzen.“ In der Trainingswoche habe man den Fokus darauf gelegt, konzentriert zu bleiben und Lösungen gegen tiefstehende Gegner zu finden. „Wir müssen in engen Räumen die richtigen Entscheidungen treffen und dürfen unsere Defensivarbeit nicht vernachlässigen – besonders nach Ballverlusten“, so Bajrovic weiter. Personell kann der Trainer aus dem Vollen schöpfen: „Alle sind fit, die Trainingsintensität ist sehr hoch, weil jeder spielen will.“
Lehrte will endlich Punkte – Stelingen will den Dreier
Der Gastgeber SV 06 Lehrte verlor zuletzt unglücklich mit 0:1 beim Tabellenführer Ramlingen/Ehlershausen II, kassierte den entscheidenden Treffer erst in der Nachspielzeit. Trainer Dennis Spiegel sieht seine Mannschaft dennoch auf einem guten Weg: „Wir wollen uns endlich belohnen, für die aktuell gute und aufstrebende Leistung meiner Mannschaft.“
Vor dem Duell mit dem Tabellenvierte zollt Spiegel dem Gegner großen Respekt: „Stelingen ist eines der technisch stärksten Teams der Liga. Mit klarem Plan mit und gegen den Ball und erfahrenen Akteuren ist Stelingen jederzeit in der Lage, Spiele zu entscheiden.“ Dennoch sieht er für sein Team Chancen: „Wir sind taktisch gut vorbereitet, und der Wille, endlich Punkte zu holen, ist sehr groß bei meiner Mannschaft. Wir wollen den Blick zum Relegationsplatz nicht verlieren.“
Mit bislang nur fünf Zählern aus zwölf Spielen steht Lehrte auf Rang sechzehn, punktgleich mit dem Schlusslicht TuS Altwarmbüchen. Stelingen hingegen belegt mit 22 Punkten Platz vier. Die Rollen sind damit klar verteilt – doch Bajrovic weiß um die Tücken solcher Partien: „Es wird darauf ankommen, das Tempo hochzuhalten und die Geduld zu bewahren.“
Aktuelle Tabelle
SV Ramlingen/Ehlershausen II – 31 Punkte
SpVgg Niedersachsen Döhren – 23
SG 74 Hannover – 22
TSV Stelingen – 22
…
SV 06 Lehrte – 5
TuS Altwarmbüchen – 5