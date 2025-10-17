– Foto: Marcel Eichholz

TSV Stelingen reist als Favorit nach Lehrte Bajrovic-Elf will beim Aufsteiger den nächsten Sieg in der Bezirksliga 2 Hannover einfahren

Nach dem überzeugenden 3:1-Heimerfolg gegen Krähenwinkel/Kaltenweide II steht für den TSV Stelingen am Sonntag das nächste Pflichtspiel an. Um 15.15 Uhr gastiert die Mannschaft von Trainer Edis Bajrovic beim SV 06 Lehrte, der derzeit am Tabellenende steht. Mit einem weiteren Erfolg wollen die Stelinger ihre Position im oberen Tabellendrittel festigen und den Anschluss an die Spitzengruppe halten.

„Es wird das erwartete schwere Spiel“, sagt Bajrovic. „Wenn du als Team aus dem oberen Tabellendrittel gegen das untere spielst, darfst du den Gegner nie unterschätzen.“ In der Trainingswoche habe man den Fokus darauf gelegt, konzentriert zu bleiben und Lösungen gegen tiefstehende Gegner zu finden. „Wir müssen in engen Räumen die richtigen Entscheidungen treffen und dürfen unsere Defensivarbeit nicht vernachlässigen – besonders nach Ballverlusten“, so Bajrovic weiter. Personell kann der Trainer aus dem Vollen schöpfen: „Alle sind fit, die Trainingsintensität ist sehr hoch, weil jeder spielen will.“ Lehrte will endlich Punkte – Stelingen will den Dreier

Der Gastgeber SV 06 Lehrte verlor zuletzt unglücklich mit 0:1 beim Tabellenführer Ramlingen/Ehlershausen II, kassierte den entscheidenden Treffer erst in der Nachspielzeit. Trainer Dennis Spiegel sieht seine Mannschaft dennoch auf einem guten Weg: „Wir wollen uns endlich belohnen, für die aktuell gute und aufstrebende Leistung meiner Mannschaft.“ So., 19.10.2025, 15:15 Uhr SV 06 Lehrte SV Lehrte TSV Stelingen TSV Stelinge 15:15 PUSH