TSV Stelingen: Harun Aydemir rückt in den Bezirksliga-Kader auf

Der TSV Stelingen setzt auch zur neuen Saison weiter auf Kontinuität und eigene Entwicklungsperspektiven: Torjäger Harun Aydemir aus der zweiten Mannschaft wird in der kommenden Spielzeit zum Bezirksliga-Kader der ersten Herrenmannschaft stoßen.

Der 20-jährige Angreifer erzielte in der abgelaufenen Saison beeindruckende 20 Treffer für „die Zweeten“ und empfahl sich damit nachhaltig für höhere Aufgaben. „Mit Harun bleibt ein vielversprechender Offensivspieler im Verein, der sich nun im Bezirksliga-Alltag beweisen möchte“, heißt es aus dem sportlichen Umfeld des TSV.

Die Entscheidung, den Angreifer in den erweiterten Kader der ersten Mannschaft zu berufen, sei auch Ausdruck der engen und konstruktiven Zusammenarbeit zwischen Cheftrainer Edis Hadzic und Adi Wünschmann, dem langjährigen Trainer der zweiten Mannschaft. „Solche Entwicklungen sind nur möglich, wenn zwischen erster und zweiter Mannschaft ein offener Austausch besteht“, so der Verein in einem offiziellen Statement.