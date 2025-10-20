TSV Stelingen gewinnt torreiches Duell in Lehrte mit 6:3

Der TSV Stelingen hat in der Bezirksliga 2 Hannover den dritten Sieg in Serie gefeiert. Beim abstiegsgefährdeten SV 06 Lehrte setzte sich die Mannschaft von Trainer Edis Bajrovic nach turbulenten 90 Minuten mit 6:3 (2:2) durch und festigte damit Rang drei in der Tabelle.
In einer ereignisreichen ersten Halbzeit begegnete der Tabellenletzte dem Favoriten auf Augenhöhe. Minh Le brachte Lehrte in der 19. Minute in Führung, ehe Jonathan Mai (30.) und Jannik Klemm (31.) die Partie innerhalb von zwei Minuten drehten. Doch Lehrte steckte nicht auf – Abdul Mannan Gyamfi Edusei glich kurz darauf zum 2:2 aus (37.).
„Es war das erwartet schwere Spiel“, erklärte Bajrovic nach dem Abpfiff. „In der ersten Halbzeit können wir nicht zufrieden sein. Wir waren nicht gut genug in den Zweikämpfen, nicht nah genug am Mann. Wir haben viele zweite Bälle verloren und waren im Spielaufbau zu langsam.“
Bajrovic-Elf zeigt Reaktion nach der Pause
Nach einer deutlichen Ansprache in der Kabine fand Stelingen deutlich besser in die Partie. Direkt nach Wiederanpfiff traf Demba Balde Djitte (47.) zur erneuten Führung, doch Pascal Reinke (58.) sorgte für das 3:3. Anschließend erhöhte Stelingen das Tempo und spielte seine Offensivqualität aus: Dustin Quast (62.), Marc-Benjamin Klusmann (75.) und Felix Gläser (78.) sorgten für den klaren 6:3-Endstand.
„In der zweiten Halbzeit haben wir zu unserem Spiel gefunden“, so Bajrovic. „Wir waren zielstrebig in Richtung Tor, deutlich griffiger in den Zweikämpfen und haben aus Ballgewinnen Torschancen herausgespielt. Am Ende geht das Ergebnis in Ordnung, weil wir nach der Pause sehr präsent waren.“
Trotz des deutlichen Resultats fand der Trainer auch lobende Worte für den Gegner: „Großes Kompliment an Lehrte – sie haben nie aufgegeben und uns vor große Probleme gestellt. Ich bin froh, dass wir die Aufgabe mit 6:3 gelöst haben.“
SV 06 Lehrte – TSV Stelingen 3:6
SV 06 Lehrte: Tjalf Müller, Lamin Daffeh, Dmitry Chistov, Artur Sidenko (76. Philipp Baye), Minh Le, Anton Welke (46. Pascal Reinke), Justin Bedrunka, Louie Sanyang, Abdul Mannan Gyamfi Edusei, Venhar Zeneli (68. Tayfun Dizdar), Saiku Kamara - Trainer: Dennis Spiegel
TSV Stelingen: Hinrich Gudehus, Max Adamski, Marc-Benjamin Klusmann, Jonathan Mai, Richard Leimann, Jannik Klemm (68. Felix Gläser), Demba Balde Djitte, Dustin Quast (76. Nino Melnjak), Elias Göhr, Ben Wünschmann (70. Andre Vogelsang), Felix Gläser - Trainer: Edis Bajrovic
Schiedsrichter: Fabian Rox
Tore: 1:0 Minh Le (19.), 1:1 Jonathan Mai (30.), 1:2 Jannik Klemm (31.), 2:2 Abdul Mannan Gyamfi Edusei (37.), 2:3 Demba Balde Djitte (47.), 3:3 Pascal Reinke (58.), 3:4 Dustin Quast (62.), 3:5 Marc-Benjamin Klusmann (75.), 3:6 Felix Gläser (78.)