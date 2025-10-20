– Foto: Philipp Reichelt

TSV Stelingen gewinnt torreiches Duell in Lehrte mit 6:3 Lehrte fordert den Favoriten – Bajrovic-Elf tut sich lange schwer

Der TSV Stelingen hat in der Bezirksliga 2 Hannover den dritten Sieg in Serie gefeiert. Beim abstiegsgefährdeten SV 06 Lehrte setzte sich die Mannschaft von Trainer Edis Bajrovic nach turbulenten 90 Minuten mit 6:3 (2:2) durch und festigte damit Rang drei in der Tabelle.

In einer ereignisreichen ersten Halbzeit begegnete der Tabellenletzte dem Favoriten auf Augenhöhe. Minh Le brachte Lehrte in der 19. Minute in Führung, ehe Jonathan Mai (30.) und Jannik Klemm (31.) die Partie innerhalb von zwei Minuten drehten. Doch Lehrte steckte nicht auf – Abdul Mannan Gyamfi Edusei glich kurz darauf zum 2:2 aus (37.).

„Es war das erwartet schwere Spiel“, erklärte Bajrovic nach dem Abpfiff. „In der ersten Halbzeit können wir nicht zufrieden sein. Wir waren nicht gut genug in den Zweikämpfen, nicht nah genug am Mann. Wir haben viele zweite Bälle verloren und waren im Spielaufbau zu langsam.“ Bajrovic-Elf zeigt Reaktion nach der Pause