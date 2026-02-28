TSV Stelingen erwartet Topspiel gegen SG 74 Hannover Bajrovic spricht von klassischem 50:50-Duell im Verfolgerduell der Bezirksliga 2 Hannover von ck · Heute, 06:22 Uhr · 0 Leser

– Foto: Nicole Seidl

Am 21. Spieltag der Bezirksliga 2 Hannover empfängt der TSV Stelingen am Sonntag um 15 Uhr die SG 74 Hannover. Es ist das Duell des Tabellendritten gegen den Tabellenzweiten – und zugleich die Gelegenheit zur Wiedergutmachung für die 3:5-Niederlage im Hinspiel.

Damals hatte Stelingen bereits mit 3:1 geführt, ehe die Partie kippte. „Im Hinspiel haben wir lange Zeit mit 3:1 geführt und erst ab der 60. Minute etwas den Faden verloren, wodurch 74 wieder ins Spiel gekommen ist. Genau das darf uns diesmal nicht passieren“, erinnert Trainer Edis Bajrovic. Bajrovic erwartet Duell auf Augenhöhe

Mit 35 Punkten liegt Stelingen fünf Zähler hinter der SG 74 (40 Punkte). Für beide Teams geht es darum, den Anschluss an Spitzenreiter Ramlingen/Ehlershausen II zu halten. „Für uns wird wichtig sein, dass wir an die Leistung anknüpfen, die wir gegen Anderten gezeigt haben – denn die war mehr als ordentlich“, sagt Bajrovic. „Ich bin sehr zufrieden damit und sehe das kommende Duell ganz klar als ein Spiel auf Augenhöhe, ein klassisches 50:50-Spiel.“