TSV Stelingen erkämpft späten Punkt gegen FC Lehrte

Im Bezirksliga-Spiel zwischen dem FC Lehrte und dem TSV Stelingen am Sonntagabend trennten sich beide Teams 3:3. Die Partie war geprägt von hohen Intensitäten, schnellen Umschaltaktionen und wechselnden Führungen, wobei Stelingen nach einem 1:3-Rückstand noch einen verdienten Punkt rettete.

Nach einer frühen vergebenen Chance geriet Stelingen in Rückstand durch ein Eckballtor von Jahkai Richards in der 32. Minute. Bajrovic hob die Reaktion seines Teams hervor: „Kurz vor der Halbzeit konnten wir nochmal ausgleichen durch eine gute Umschaltaktion über Jonathan Mai, der dann auch das Tor macht zum 1:1.“

Trainer Edis Bajrovic analysierte die Begegnung: „Es war ein sehr, sehr intensives Spiel von beiden Seiten. Ein chancenreiches Spiel auf jeden Fall. Wir kommen eigentlich gut ins Spiel, haben gleich in der ersten Minute eine hundertprozentige Torchance durch Lukas Brinkmann, die er knapp am Tor verfehlt. Wenn wir den so früh reinmachen, entwickelt sich sicherlich ein anderes Spiel.“

In der zweiten Halbzeit dominierte Lehrte zunächst wieder das Geschehen. „Wir haben drei, vier Halbchancen, aber vergessen ein bisschen die Restverteidigung, und so setzt Lehrte dann einen Doppelschlag kurz hintereinander, das 2:1 und das 3:1“, erklärte Bajrovic. Mit frischen Offensivspielern gelang Stelingen der Anschlusstreffer durch Nino Melnjak in der 84. Minute.

Die Drangphase der Gäste wurde belohnt: „In der Nachspielzeit hatten wir einen Freistoß aus dem Halbfeld, und Luca Biskup stand goldrichtig und macht das 3:3. Am Ende muss man sagen, dass es ein glücklicher Punkt für uns ist.“ Bajrovic lobte dabei vor allem die Moral seines Teams: „Nach 3:1 kommen nicht viele Mannschaften zurück. Sie haben bewiesen, dass sie niemals aufgeben, und damit bin ich sehr zufrieden.“

Auch die Torwartleistung trug entscheidend zum Punktgewinn bei. „Lehrte hatte sicherlich die höhere Anzahl an besseren Torchancen in beiden Hälften, aber heute hatten wir einen überragenden Torwart bei uns im Tor“, so Bajrovic.

Mit dem Unentschieden bleibt Stelingen auf dem siebten Tabellenplatz, teilt sich die Punkte jedoch punktgleich mit dem FC Lehrte auf Platz sechs. Bereits am Dienstagabend kam es zum Pokalduell gegen denselben Gegner auf heimischem Rasen, auf das Bajrovic den Fokus richtet: „Dann wollen wir das auf jeden Fall besser machen.“