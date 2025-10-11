TSV Stelingen empfängt Krähenwinkel/Kaltenweide II zum Topduell

Am zwölften Spieltag der Bezirksliga 2 Hannover steht für den TSV Stelingen ein richtungsweisendes Heimspiel an. Am Sonntag, 12. Oktober, empfängt die Mannschaft von Trainer Edis Bajrovic den punktgleichen Konkurrenten TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II. Anstoß ist um 15 Uhr in Stelingen. Mit einem Sieg könnte der TSV seinen Platz in der Spitzengruppe weiter festigen und näher an die Topteams heranrücken.

„Wir wollen das Spiel ganz klar gewinnen, um weiter in der Tabelle zu klettern“, betont Bajrovic. Zugleich warnt er vor der Stärke des Gegners: „Krähenwinkel spielt eine super Serie aktuell. Mit dem neuen Trainer haben sie einen klaren Plan, den die Mannschaft sehr diszipliniert verfolgt.“

Der Stelingen-Coach erwartet ein taktisch geprägtes Spiel: „Wir müssen Lösungen finden gegen einen sehr kompakt stehenden Gegner, der die Räume eng macht und gut verschiebt.“ Entscheidend werde sein, das Tempo hochzuhalten und „aus engen Räumen die richtigen Lösungen zu finden“. Besonders im Umschaltspiel sieht Bajrovic die Gäste gefährlich: „Bei unserem hohen Ballbesitz müssen wir darauf achten, dass wir die Restverteidigung nie außer Augen lassen.“

Beide Teams reisen mit Selbstvertrauen an. Stelingen gewann zuletzt mit 2:1 beim TSV Burgdorf, während Krähenwinkel/Kaltenweide II beim Spitzenreiter Ramlingen/Ehlershausen II nur knapp mit 1:2 unterlag. Mit 19 Punkten liegt Stelingen auf Rang vier, die Gäste mit 17 Zählern auf Platz sechs – ein Duell auf Augenhöhe ist also garantiert.

Aktuelle Tabelle (Spitze)

SV Ramlingen/Ehlershausen II – 28 Punkte SpVgg Niedersachsen Döhren – 22 SG 74 Hannover – 19 TSV Stelingen – 19 TSV Burgdorf – 17 TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II – 17

Ein Sieg würde Stelingen den Anschluss an die Top drei sichern – und den Anspruch untermauern, dauerhaft oben mitzuspielen.