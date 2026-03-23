TSV Stelingen dreht Rückstand und gewinnt deutlich in Döhren

Der TSV Stelingen hat in der Bezirksliga 2 Hannover ein Ausrufezeichen gesetzt. Beim direkten Konkurrenten SpVgg Niedersachsen Döhren gewann die Mannschaft von Trainer Edis Bajrovic mit 4:1 und festigte damit Rang drei.
Die Partie begann jedoch alles andere als optimal. Bereits in der sechsten Minute geriet Stelingen durch Illia Povalii per Foulelfmeter mit 0:1 in Rückstand. „Wir haben uns die ersten 20 Minuten sehr schwergetan“, sagte Bajrovic. „Wir unterschätzen einen diagonalen Ball, kommen zu spät und verursachen einen berechtigten Elfmeter.“
In der Anfangsphase hatte Döhren sogar die Chance auf das 2:0, ehe Stelingen zunehmend besser ins Spiel fand. „Nach gut 20 Minuten kamen wir besser rein und haben auch im Spielverlauf umgestellt, auf einen Aufbau mit Dreierkette. Das hat uns den Spielfluss erleichtert“, so Bajrovic.
Der Ausgleich fiel in der 24. Minute nach einem Standard: Lukas Brinkmann traf nach einer Ecke von Jonathan Mai. Nur sechs Minuten später drehte Stelingen die Partie – erneut nach einer Ecke, diesmal durch Marc-Benjamin Klusmann (30.).
Stelingen entscheidet Spiel nach der Pause
Nach dem Seitenwechsel erhöhte Döhren zunächst den Druck, ohne zwingend zu werden. „Dann fällt zum perfekten Zeitpunkt das 3:1“, erklärte Bajrovic. Nach einem weiteren Standard traf Richard Leimann in der 61. Minute.
In der Folge kontrollierte Stelingen die Partie. „Großes Kompliment an meine Jungs. Wir haben das sehr seriös runtergespielt, waren gut am Mann und haben kaum etwas zugelassen“, so Bajrovic. Den Schlusspunkt setzte Jonathan Mai in der 87. Minute zum 4:1.
„Sehr gute Leistung bis auf die ersten 20 Minuten. Es war eine geschlossene Mannschaftsleistung, jeder hat alles gegeben und den Plan zu 100 Prozent erfüllt“, fasste Bajrovic zusammen.
SpVgg Niedersachsen Döhren – TSV Stelingen 1:4
SpVgg Niedersachsen Döhren: Leon-Giuseppe Gottschalck, Lasse Dettmer, Jörn Hofmeister (64. Luis-Filipe Großmann Pereira da Silva), Till Fassauer (46. Louis Bennett Liebold), Lennart Güthoff, Philip Wagner, Anthony Bleteh Doe (75. Damian Desmon Post), Tim Prietzel, Dodzi Julio Kotchi, Illia Povalii, Till Wittmann (64. Christopher Wollny) - Trainer: Patrick Heldt
TSV Stelingen: Hinrich Gudehus, Max Adamski, Marc-Benjamin Klusmann, Jonathan Mai (89. Nino Melnjak), Andre Vogelsang, Richard Leimann, Jannis Bovenschen, Dustin Quast (73. Luca Nuel Biskup), Lukas Brinkmann (54. Per Stetzkowski), Elias Göhr, Dennis Zabel (83. Marvin Metzig) - Trainer: Edis Bajrovic
Schiedsrichter: Colin Hackmann
Tore: 1:0 Illia Povalii (6.), 1:1 Lukas Brinkmann (24.), 1:2 Marc-Benjamin Klusmann (30.), 1:3 Richard Leimann (61.), 1:4 Jonathan Mai (87.)