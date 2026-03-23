TSV Stelingen dreht Rückstand und gewinnt deutlich in Döhren Bajrovic-Elf zeigt nach schwachem Start eine geschlossene Mannschaftsleistung beim 4:1-Auswärtssieg von ck · Heute, 11:27 Uhr · 0 Leser

– Foto: Philipp Reichelt

Der TSV Stelingen hat in der Bezirksliga 2 Hannover ein Ausrufezeichen gesetzt. Beim direkten Konkurrenten SpVgg Niedersachsen Döhren gewann die Mannschaft von Trainer Edis Bajrovic mit 4:1 und festigte damit Rang drei.

Die Partie begann jedoch alles andere als optimal. Bereits in der sechsten Minute geriet Stelingen durch Illia Povalii per Foulelfmeter mit 0:1 in Rückstand. „Wir haben uns die ersten 20 Minuten sehr schwergetan“, sagte Bajrovic. „Wir unterschätzen einen diagonalen Ball, kommen zu spät und verursachen einen berechtigten Elfmeter.“ In der Anfangsphase hatte Döhren sogar die Chance auf das 2:0, ehe Stelingen zunehmend besser ins Spiel fand. „Nach gut 20 Minuten kamen wir besser rein und haben auch im Spielverlauf umgestellt, auf einen Aufbau mit Dreierkette. Das hat uns den Spielfluss erleichtert“, so Bajrovic.

Der Ausgleich fiel in der 24. Minute nach einem Standard: Lukas Brinkmann traf nach einer Ecke von Jonathan Mai. Nur sechs Minuten später drehte Stelingen die Partie – erneut nach einer Ecke, diesmal durch Marc-Benjamin Klusmann (30.). Stelingen entscheidet Spiel nach der Pause