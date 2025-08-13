TSV Stelingen dreht Partie gegen TuS Davenstedt

Der TSV Stelingen hat am Dienstagabend in der Bezirksliga Hannover einen 0:1-Rückstand gegen den TuS Davenstedt in einen 2:1-Heimsieg verwandelt. Trainer Edis Bajrovic sprach von einer tollen Reaktion seiner Mannschaft, wenngleich er auch ein Unentschieden als mögliches Ergebnis sah.

Kurz vor der Pause ging Davenstedt durch einen Foulelfmeter von Fabian Pietler in Führung (42.). „Aus meiner Sicht war es eigentlich keiner – so eine 50:50-Entscheidung. Ich denke, man muss den nicht geben. Aber der Schiri hat gepfiffen, also gehen wir mit 0:1 in die Pause.“

„In der ersten Halbzeit geht die Partie auf jeden Fall an Davenstedt“, erklärte Bajrovic. „Sie waren spielbestimmend, ohne sich zwingend viele Torchancen zu erarbeiten. Aber sie hatten mehr Ballbesitz, und wir haben es nicht geschafft, das Zentrum zu schließen.“ Der TSV sei „zu weit weg von den Männern“ gewesen und habe es nicht vermocht, „unsere Offensivkräfte in Szene zu setzen“.

Umstellungen bringen Schwung

In der Kabine reagierte Bajrovic: „Wir haben personell wie auch taktisch umgestellt, damit wir das Zentrum besser schließen, und Offensivspieler gebracht, die mehr die Tiefe attackieren.“ Der Plan ging auf – fünf Minuten nach Wiederanpfiff verwandelte Dennis Brinkmann einen Foulelfmeter zum Ausgleich (50.). „Den kann ich gar nicht beurteilen, weil ich die Szene nicht gesehen habe – angeblich wurde ein Spieler von uns im Strafraum runtergerissen.“

Im Anschluss entwickelte sich eine offene Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Zweimal tauchten die Gäste gefährlich vor dem Stelinger Tor auf, doch Keeper Hinrich Gudehus hielt stark. „Vor allem bei einer Eins-gegen-eins-Situation hält er sensationell. Da hätte das Spiel auch kippen können.“

Den entscheidenden Treffer erzielte Dustin Quast in der 79. Minute per Kopf nach einer Flanke von Elias Göhr, vorbereitet von Jonathan Mai. „Wir haben uns links am Flügel sehr gut durchgesetzt, die Flanke kommt perfekt – und Dustin macht ihn rein“, so Bajrovic.

Am Ende blieb es beim 2:1 für Stelingen. „Objektiv betrachtet, wäre ein 2:2 wahrscheinlich das gerechte Ergebnis gewesen“, räumte der Trainer ein. „Aber es war auf jeden Fall ein schönes Abendspiel vor einer tollen Kulisse – mit genügend Spannung drin.“