TSV Stelingen bezwingt Krähenwinkel/Kaltenweide II mit 3:1

Der TSV Stelingen hat am zwölften Spieltag der Bezirksliga 2 Hannover seine Ambitionen im oberen Tabellendrittel eindrucksvoll untermauert. Gegen den direkten Konkurrenten TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II setzte sich die Mannschaft von Trainer Edis Bajrovic mit 3:1 (2:1) durch.

Von Beginn an zeigte Stelingen hohe Präsenz und Entschlossenheit. Bereits in der achten Minute brachte Dustin Quast seine Mannschaft nach einer feinen Vorarbeit von Yannick Klemm in Führung. Nur zwei Minuten später erhöhte Jonathan Mai nach starker Vorarbeit von Demba Balde Djitte auf 2:0. Erst kurz vor der Pause kamen die Gäste besser ins Spiel und verkürzten durch Timon Kian Assassi (41.) nach einem Eckball.

In der zweiten Halbzeit entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in der Krähenwinkel/Kaltenweide II mehr investierte. Stelingen blieb jedoch gefährlich und nutzte einen Konter, den Demba Balde Djitte nur per Foul im Strafraum gestoppt werden konnte. Marvin Metzig verwandelte den fälligen Elfmeter in der 58. Minute sicher zum 3:1-Endstand. Kurz vor Schluss sah Lukas Brinkmann noch die Rote Karte (90.+4), was den Sieg aber nicht mehr gefährdete.

Trainer Edis Bajrovic zeigte sich zufrieden: „Wir waren von der ersten Minute an da, haben viele zweite Bälle gewonnen und sind verdient in Führung gegangen. Nach dem 2:0 haben wir kurzzeitig die Kontrolle verloren, aber insgesamt war das eine sehr reife Leistung. Wir haben das Ergebnis am Ende souverän über die Bühne gebracht.“

Mit dem verdienten Erfolg klettert der TSV Stelingen auf Rang vier und liegt nun punktgleich mit der SG 74 Hannover (22 Punkte). Der Abstand auf Tabellenführer Ramlingen/Ehlershausen II beträgt neun Zähler, das Polster auf die Verfolger wächst.

TSV Stelingen – TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II 3:1

TSV Stelingen: Hinrich Gudehus, Kevin Wittbold (87. Andre Vogelsang), Max Adamski, Marc-Benjamin Klusmann, Jonathan Mai (76. Dennis Brinkmann), Richard Leimann, Jannik Klemm (76. Felix Gläser), Demba Balde Djitte (89. Nino Melnjak), Dustin Quast (65. Lukas Brinkmann), Marvin Metzig, Ben Wünschmann - Trainer: Edis Bajrovic

TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II: Jannes Meyer, Arne Anders, Pedram Mirsanei (81. Carl Clemens Küster), Fynn Bartholomäus, Jannik Luca Eilhardt (46. Adrian Shalaj), Philipp Finkendey (63. Felix Groth), Luca Sander (46. Ricardo Dombrowsky), Louis Chinonso Jiwuaka, Julian Bödeker, Timon Kian Assassi (63. Eser Arif Bucak), Finn Seyer - Trainer: Marcel Pawlow

Schiedsrichter: Dennis Remus

Tore: 1:0 Dustin Quast (8.), 2:0 Jonathan Mai (10.), 2:1 Timon Kian Assassi (41.), 3:1 Marvin Metzig (58. Foulelfmeter)

Rot: Lukas Brinkmann (94./TSV Stelingen/)