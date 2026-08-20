TSV Steinhöring will zum Spaßverderber mutieren

KL Religation Steinhöring (rot) Steinhöringer Ultras mit BGM Christian Schecher links – Foto: SRO

Der TSV Steinhöring startet am Freitagabend um 20 Uhr mit einem Heimspiel gegen den TSV Allach 09 in die Kreisliga-Saison. Trainer Thomas Rotherbl setzt auf eine eklige Spielweise mit defensiver Kompaktheit.

„Bei uns ist jedem bewusst, was auf uns zukommt, dass es eine schwere Nummer wird“, betont Thomas Rotherbl vor dem Saisonstart am Freitagabend um 20 Uhr daheim gegen den TSV Allach 09. Nach den Abgängen von Nick Gibson und Sebastian Lang zum TSV Zorneding und den Karriereenden von Ivan und Mijo Bacak sowie Benjamin Lechner startet für den TSV Steinhöring die sogenannte Mission Impossible zum Klassenerhalt in der Kreisliga München.

Kaum jemand traut Steinhöring nach dem Aderlass im zweiten Kreisligajahr den Klassenerhalt zu. Steinhörings Trainer zieht jedoch genau daraus seine Motivation. Schon nach seiner Amtsübernahme vor einem Jahr sei die Skepsis groß gewesen und dennoch habe man es allen gezeigt. „Ich bin froh, dass es losgeht, und auch gespannt, wie wir uns mit der neuen Truppe beweisen.“

Großer Aderlass in der Sommerpause

Dass es nach dem Qualitätsverlust im Sommer ungleich schwerer wird, erneut zu bestehen, ist dem kämpferischen Coach bewusst: „Wir werden nicht jeden komplett an die Wand spielen oder nur über das Fußballerische schlagen, das ist klar. Wir müssen die Mannschaft werden, die eklig ist und gegen die keiner Lust hat, zu spielen.“ Seine Spieler sollen nicht unfair spielen, sondern in einer unangenehmen Spielweise, die für defensive Kompaktheit sorgt.

Für die Stabilität in der Abwehr ist nun auch Lukas Redl mitverantwortlich, der gerade dem Juniorenbereich entschlüpft ist. Auf ihn hält Rotherbl große Stücke und lobt seine Entwicklung. Gleichzeitig weiß er, dass er dem Jungspund nicht zu viel Verantwortung aufbürden darf. Rotherbl verweist immer wieder darauf, dass die Abgänge nur im Kollektiv aufzufangen seien. In der Generalprobe zeigte sich die Abwehr beim 2:5 in Emmering noch zu löchrig.

„Unsere Vorbereitung war ganz okay. Leider haben immer wieder Spieler gefehlt, das ist halt dann schwierig. Wir haben eh nicht den größten Kader, aber allgemein war ich schon mit der Vorbereitung zufrieden“, resümiert Rotherbl.

Generalprobe nur bedingt aufschlussreich

„Allach spielt auch schon länger Kreisliga, das wird eine solide Kreisligamannschaft sein“, so Rotherbl über einen vollkommen neuen Gegner. Durch den neuen Champions-League-Modus in der Kreisliga München hat Steinhöring keine Landkreis-Derbys mehr, sondern trifft auf „Exoten“ wie den TSV Allach 09. Rotherbl hat Allach nicht live beobachtet, jedoch nach deren Generalprobe in Oberpframmern Informationen eingeholt. Allach unterlag dort mit 2:3.

Den Wert dieser Auskünfte relativiert Rotherbl: „In unseren Ligen ist es auch immer schwierig, inwieweit das dann auch im Spiel gegen uns eintritt und ob die Formation die gleiche ist und ob die Leute alle da sind.“ Gerade während der Urlaubszeit ist die Fluktuation in so manchem Kreisligakader beträchtlich.