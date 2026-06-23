TSV Steinhöring verliert sechs Stammkräfte auf einen Schlag

Sie sicherten dem TSV Steinhöring die Kreisliga-Zugehörigkeit: Nick Gibson (links) und Ivan Bacak (hier gegen Quirin Kreitmaier) wechseln den Verein oder hören auf. – Foto: SRO

Nach dem Klassenerhalt verlassen Topscorer Nick Gibson und fünf weitere Stammspieler den Kreisligisten. Trainer Thomas Rotherbl weiß noch nicht, wie er die Lücken schließen soll.

Nach der souverän gewonnenen Relegation gegen den Lokalrivalen TSV Grafing (1:0 und 3:0) zeigte sich Steinhörings Trainer Thomas Rotherbl im Gespräch über den Saisonverlauf und die Entscheidungsspiele noch sehr zufrieden. Doch schon zu diesem Zeitpunkt ahnte der Coach, dass dunkle Wolken heraufziehen könnten: „Ein paar Spieler von uns sind natürlich interessant für andere. Ich hoffe aber natürlich, dass wir die halten können.“

Es ist ernüchternd und tut echt weh.

TSV-Coach Thomas Rotherbl über den Abgang des Stammspieler-Sextetts

Lang und Gibson wechseln in Bezirksliga

Bei den nicht namentlich genannten Spielern handelt es sich mit Sebastian Lang und Nick Gibson um die Filetstücke des Kaders, die, wie nun bekannt wurde, zum TSV Zorneding in die Bezirksliga wechseln. In ihrer ersten Kreisligasaison erregten der groß gewachsene Verteidiger Lang und Topscorer Nick Gibson (20 Tore) das Interesse mehrerer Vereine und machen jetzt den nächsten Schritt. Für den TSV Steinhöring sind die beiden Abgänge kurz vor der Vorbereitung auf die zweite Kreisligasaison der Vereinsgeschichte ein herber Verlust.

Darüber hinaus beenden die Routiniers Benjamin Lechner sowie die Cousins Mijo und Ivan Bacak ihre Karrieren, der 25-jährige Kilian Asböck legt eine Fußballpause ein. Damit stehen in der kommenden Spielzeit sechs Spieler aus der Startelf der Relegationsspiele nicht mehr zur Verfügung.

Wie der TSV Steinhöring diesen großen Aderlass kompensieren möchte, ist bislang nicht klar, zumal der Kreisligist kein Verein ist, der auf dem Transfermarkt groß zuschlägt. Aus der eigenen Jugend rücken drei Nachwuchsspieler auf, die allein die Lücken aber nicht schließen können werden. Rotherbl, der selbst Anfragen abgelehnt hat, war angesichts der schlechten Nachrichten zunächst sprachlos, bis er die Entwicklung schonungslos auf den Punkt brachte: „Shit happens.“

Der immer zuversichtliche Coach macht aus seinem Herzen keine Mördergrube: „Es ist ernüchternd und tut echt weh. Das waren alles Stammspieler. Ich weiß jetzt noch gar nicht genau, wie wir da weitermachen sollen, aber es muss natürlich weitergehen und wir werden eine Lösung finden. Wir sind mit Spielern in Gesprächen, ansonsten müssen es die Jungs kompensieren, die da sind, und mehr Verantwortung übernehmen.“

Rotherbl hatte nach den Siegen gegen Grafing noch betont, „dass die Spiele gezeigt haben, dass wir in die Kreisliga gehören“. Die Abgänge kommen zur Unzeit, da der Trainer nach fünf Niederlagen zum Saisonauftakt immer überzeugt war, „dass wir das Potenzial für die Liga haben. Das haben wir dann auch gezeigt.“

Als zusätzlichen Beleg für die Kreisligatauglichkeit führte Rotherbl weiterhin an, dass er seine Mannschaft besonders im Hinspiel in Grafing „erwachsener in der Spielanlage“ sah. Nach den Abgängen zählen all diese Gewissheiten nicht mehr. Auf den TSV Steinhöring wartet eine extrem schwierige zweite Saison in der Kreisliga, die derzeit einer „Mission Impossible“ gleicht.