TSV Steinhöring verliert sechs Spieler nach Klassenerhalt

Der TSV Steinhöring hatte in der Relegation den Klassenerhalt gesichert. Danach verließen sechs Stammkräfte den Verein – zwei davon zum Bezirksligisten TSV Zorneding.

Die Wunden des Sommers sind beim TSV Steinhöring noch nicht ganz verheilt. Die Fußballherrenmannschaft von Thomas Rotherbl hatte in der Relegation gegen den Lokalrivalen TSV Grafing den Klassenerhalt in der Kreisliga gesichert und damit den größten Erfolg in der Vereinsgeschichte gefeiert. Dann setzte jedoch ein Exodus fast biblischen Ausmaßes ein.

Benjamin Lechner, Mijo und Ivan Bacak beendeten nicht ganz überraschend ihre Karrieren, Kilian Asböck pausiert und Nick Gibson sowie Sebastian Lang wanderten zum TSV Zorneding in die Bezirksliga ab. Co-Trainer Andreas Sprenger berichtet über einen turbulenten Sommer: „Mit dem Klassenerhalt hatten wir natürlich alle die Hoffnung, dass wir, ausgenommen der Stammkräfte, die altersbedingt aufgehört haben, die Mannschaft so beisammenhalten können. Dass Basti Lang und Nick Gibson uns leider verlassen haben, hat die Sommerpause und die Spielersuche nicht leichter gemacht.“

Ein externer Zugang, drei Nachwuchskräfte

In Marinus Eichler vom TSV Moosach ist der Kreisligist dann aber doch noch fündig geworden und kann immerhin einen externen Neuzugang präsentieren. Zudem rücken mit Lukas Redl, Sebastian Asböck und Markus Huber drei Steinhöringer Nachwuchsspieler in den Herrenbereich nach, die zuletzt mangels eigener A-Jugend bei der SG Forsting-Edling gespielt haben. „Wir versuchen weiter, Spieler zu reaktivieren“, verrät Sprenger.

Im ersten Vorbereitungsspiel des Sommers wird Sprenger am Samstag, um 16 Uhr, in Forstern den privat verhinderten Rotherbl vertreten. Dabei wird der TSV Steinhöring in Absprache mit den Gastgebern die erste Hälfte mit der Ersten, die zweite Hälfte mit der Reserve bestreiten. „Die ersten Trainingseinheiten waren sehr gut. Alle geben Gas und man merkt die Vorfreude auf den neuen Modus der diesjährigen Kreisliga“, so Sprenger.

Bis zum Kreisliga-Auftakt im Champions-League-Modus am 22. August gegen den TSV Allach stehen für Steinhöring noch Testspiele in Au (25. Juli, 17 Uhr), beim TV Feldkirchen (31. Juli, 20 Uhr), in Babensham (9. August, 15 Uhr) und daheim gegen Markt Schwaben (16. August, 15.30 Uhr) auf dem Programm. In dieser Zeit wird sich bereits zeigen, ob die verbliebene Mannschaft für die zweite Kreisligasaison gerüstet sein wird.