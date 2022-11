TSV Steinhöring siegt gegen Letzten - SG Markt Schwaben chancenlos im Topspiel Spielgemeinschaft kommt unter die Räder

Steinhöring ist nach dem 1:0-Rrfolg in Aschheim zurück in der Spur. „Keine überragende Leistung, aber wir waren abgezockt“, fasste Neu-Coach Maximilian Backa zusammen.

FC Aschheim II – TSV Steinhöring 0:1

Für den Treffer des Tages war Maximilian Mader (27.) zuständig. In einer chancenarmen Partie setzte sich Steinhörings Torjäger nach einer Standardsituation erfolgreich gegen die FCA-Defensive durch. „Wir hatten das Spiel vom Donnerstag noch in den Knochen“, so Backa, der nichts von einem Pflichtsieg gegen das Tabellenschlusslicht wissen wollte. „In unserer Liga gibt es sowas nicht. Zwei Erfolge am Stück sind auf jeden Fall geil.“ Damit befreit sich Steinhöring zumindest vorerst von akuten Abstiegssorgen. fhg

Steinhöring: Gebhard, Lang, Wozniak, Steinegger, Bacak, B. Redl, Ehmer, Mader, J. Redl, Klümper, Lechner - Sprenger, Rotherbl, Nonhoff, Scholz.