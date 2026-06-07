TSV Steinhöring schlägt Grafing mit 3:0 und bleibt ein Kreisligist

Intensive Duelle zwischen Grafing (gelb: Quirin Kreitmaier, Berni Hilger, Luis Ladner) und Steinhöring (Nick Gibson, Ivan Bacak, v.l.). – Foto: SRO

Der TSV Steinhöring hat den Klassenerhalt geschafft. Nach dem 1:0 im Hinspiel gewann die Mannschaft auch das Rückspiel gegen Grafing mit 3:0 – vor 650 Zuschauern.

Der TSV Steinhöring hat sich den Klassenerhalt in der Kreisliga (München) gesichert. Nach dem 1:0-Erfolg im Hinspiel gewann die Fußballmannschaft von Trainer Thomas Rotherbl am Samstag auch das Rückspiel gegen den TSV Grafing mit 3:0. Die Gäste aus der Bärenstadt bleiben ein Kreisklassist.

Viel zum Trommeln und Anfeuern hatten die Fans des TSV Steinhöring, hier mit Bürgermeister Christian Schächer (li.). – Foto: SRO

Vor rund 650 Zuschauern auf der Steinhöringer Sportanlage herrschte beste Relegationsstimmung. Während die Pommes frites in der Fritteuse zischten und die Steaks auf dem Grill brutzelten, entwickelte sich zunächst jedoch eine Partie, die ganz nach dem Geschmack der Gäste verlief.

Grafings Team um Trainer Stefan Holzmann zeigte im Vergleich zum Hinspiel ein gänzlich anderes Gesicht. Die Elf trat mutig auf, setzte die Gastgeber früh unter Druck und erspielte sich bereits in der Anfangsviertelstunde zwei gute Möglichkeiten. Der erste Schockmoment für die Heimelf folgte in der 15. Minute: Kapitän Benjamin Lechner musste angeschlagen vom Feld. Ein herber Verlust, wie viele TSVS-Fans zunächst befürchteten.

Die Bärenstädter waren in der ersten Halbzeit aktiver, ließen jedoch die nötige Konsequenz im Abschluss vermissen. Sie hatten Glück, dass Steinhöring kurz vor der Pause eine Riesenchance liegen ließ.

Mit Beginn der zweiten Hälfte setzte Regen ein, doch am Spielgeschehen änderte sich zunächst wenig. Grafing blieb engagiert, laufstark und hoffte weiter auf den Treffer, der die Relegation wieder offen gestaltet hätte.

Doch die Entscheidung fiel in der Schlussviertelstunde auf der anderen Seite: Nick Gibson erlöste die Gastgeber. Sein Tor zum 1:0 (77.) stellte die Weichen auf Klassenerhalt. Nur drei Minuten später erhöhte Johannes Redl auf 2:0. Steinhöring spielten die Partie souverän zu Ende. Leon Klümper setzte den Schlusspunkt und köpfte zum 3:0-Endstand ein.

Trainer Rotherbl strahlte übers ganze Gesicht. Sein T-Shirt klebte bereits am Körper, durch die Bierdusche. „In zwei Spielen haben wir kein Tor kassiert und vier Tore geschossen. Wir gehen verdient als Sieger aus diesen beiden Partien hervor“, sagte der Steinhöringer Coach. Auch zum frühen Ausfall seines Kapitäns fand er klare Worte: „Das ist natürlich bitter gewesen. Aber ich habe mir keine Gedanken gemacht. Egal, wen ich von der Bank hole – die Jungs können das kompensieren. Da hatte ich vollstes Vertrauen.“