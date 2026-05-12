TSV Steinhöring muss in Grasbrunn punkten, um nicht abzurutschen

FB KL Steinhöring (rot) links Nick Gibson rechts Lucas Bergmüller --- vs Helios – Foto: Sro

Der TSV Steinhöring ist auf den Relegationsplatz abgerutscht. Nur ein Sieg in Grasbrunn kann die Wende bringen.

„Weil Zamdorf wieder gewonnen hat, sind wir auf dem Relegationsplatz. Deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass wir auswärts gegen Grasbrunn punkten“, hebt Thomas Rotherbl die Wichtigkeit des Steinhöringer Nachholspiels am heutigen Dienstagabend im Sportpark Grasbrunn hervor, das um 20 Uhr angepfiffen wird. Nach dem vergangenen Wochenende liegt der TSV Steinhöring drei Punkte hinter dem SV Zamdorf und kann daher mit einem Sieg gegen den TSV Grasbrunn-Neukeferloh gleichziehen.

Wir kommen in eine Phase, in der sehr viel über den Willen geht. Da müssen wir über den Punkt gehen, der wehtut.

Thomas Rotherbl

Grasbrunn war eben jene Mannschaft, die am Sonntag gegen Steinhörings ärgsten Konkurrenten verloren hat. Das 1:2 gegen Zamdorf war für Steinhöring mindestens so ärgerlich wie für Grasbrunn selbst. Der Vorteil für die Rotherbl-Elf ist, dass sie bereits Samstag gespielt hat und einen Tag mehr Zeit zur Regeneration hatte. Nach nur 48 Stunden Pause dürfte Grasbrunn am Dienstagabend schwere Beine haben.

„Ob das den Ausschlag geben wird, werden wir dann sehen“, zeigt sich Rotherbl hier skeptisch. „Die Möglichkeit zur Regeneration hatten wir auch nicht. Wir kommen jetzt ohnehin in eine Phase, in der sehr viel über den Willen geht. Da müssen wir über den Punkt gehen, der vielleicht wehtut. Nur so wird es funktionieren.“

Zuletzt tat sich Steinhöring in Grasbrunn immer schwer. „Grasbrunn ist eine gestandene Kreisliga-Mannschaft, die weiß, wie man in der Kreisliga punktet und bestehen kann. Deshalb müssen wir alles in unserer Macht Stehende tun, um den Negativlauf, den wir in Grasbrunn haben, zu brechen“, so Rotherbl. Der Coach fordert dafür „ein konsequenteres Spiel nach vorn mit ein paar mehr Torchancen. Die Chancen, die wir haben, müssen wir dann auch einmal nutzen, wenn wir etwas mitnehmen wollen.“ In der englischen Woche kommt Rotherbl entgegen, dass die Cousins Mijo und Ivan Bacak zurück im Kader sind. „Wir werden sie mit ihrer Erfahrung brauchen.“