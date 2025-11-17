FB KL Steinhöring (schwarz) Christoph Kufer --- Anzing/Parsdorf TW Nico Guba – Foto: Sro

TSV Steinhöring gewinnt Derby „mehr als verdient" - Traumtor aus 40 Metern Pleite für SV Anzing-Parsdorf

Nach dem 2:1 im Derby bleibt der TSV Steinhöring in der Kreisliga 3 weiter erfolgreich, während der SV Anzing-Parsdorf die fünfte Niederlage kassiert.

Der wundersame Aufschwung des TSV Steinhöring in der Kreisliga 3 geht ungebremst weiter, wohingegen der FC Anzing-Parsdorf das fünfte Spiel in Folge verlor. 2:1 hieß es am Ende für die Gastgeber und beide Coaches ordneten das Derbyergebnis gleichermaßen ein. „Wir haben mehr als verdient gewonnen“, freute sich Steinhörings Thomas Rotherbl und Gästetrainer Peter Beierkuhnlein erkannte fair an: „Heute hat der Gegner berechtigt gewonnen, er hatte in der ersten Halbzeit mehr Spielanteile, die bessere Spielanlage und vielleicht auch das entscheidende Glück.“ Traumtor aus knapp 40 Metern zur Vorentscheidung

Gleichzeitig spielte er damit aber auf die beiden Großchancen seiner Mannschaft vor dem 1:0 und dem 2:0 an, die der Partie eine andere Wendung hätten verleihen können. „Die hätte man schon auch machen können“, haderte Beierkuhnlein. Rotherbl hingegen lobte Schlussmann Simon Stadler: „Die hält er gut.“ Nach einer Abtastphase nahm das Kreisliga-Derby durch das 1:0 von Christoph Kufer, der eine Flanke am langen Pfosten einköpfte, Fahrt auf (19.). Das 2:0 durch Ivan Bacak hätte mehr als die 50 Zuschauer verdient gehabt. Der Routinier stoppte sich einen abgewehrten Ball perfekt und versenkte ihn aus 40 Metern unter der Latte im Tor. „Da merkt man, was der Ivan für ein guter Fußballer ist“, schnalzte Rotherbl mit der Zunge.