TSV Steingaden steigt auf – nach spannendem Spiel und Tor direkt vom Anstoß weg

Aufstiegsjubel: Der TSV Steingaden bejubelt den Sprung in die Kreisklasse. – Foto: Rohrmoser

Der TSV Steingaden hat durch ein 4:2 gegen den SV Apfeldorf/Kinsau den Aufstieg in die Kreisklasse perfekt gemacht. Andreas Neumeier gelang ein ganz besonderes Tor.

Am Schluss gelangen dem TSV Steingaden selbst die verrücktesten Dinge. Soeben hatte der SV Apfeldorf / Kinsau auf 2:3 verkürzt, was, da die letzte Spielminute lief, für die Gäste nur noch ein kleines Trostpflaster war. Es gab nochmals Anstoß – und den nutzte Andreas Neumeier, um mit einer herrlichen Bogenlampe direkt vom Punkt weg den vierten Steingadener Treffer zu erzielen.

„Tor des Jahres“, so lautete der Kommentar im Live-Ticker des BFV. Auf alle Fälle war es der gelungene Schlusspunkt unter eine erfolgreiche Saison für die Steingadener Fußballer. Kurz nach dem 4:2 pfiff Schiedsrichter Florian Zweckinger ab – und der Aufstieg des TSV war perfekt. 2016, also vor genau zehn Jahren, waren die Steingadener als Vorletzter aus der Kreisklasse abgestiegen. Zusammen mit dem 2:1-Sieg im Hinspiel setzte sich das Team von Trainer Andreas Menhart in der Relegation letztlich klar gegen den SV Apfeldorf/Kinsau durch, der nach einer verpatzten Rückrunde nun den Gang in die A-Klasse antreten muss.

Beeindruckter Kreisspielleiter

Während sich seine Spieler auf dem Platz umarmten und jubelten, wirkte Menhart mehr geschafft als in ausgelassener Jubelstimmung. Trotz des Endergebnisses „war es eine enge Kiste“, betonte der Coach. Laut Menhart war „Apfeldorf/Kinsau besser als im Hinspiel“. Beim Blick vom Feld aufs Drumherum geriet Menhart ins Schwärmen ob der „Super-Kulisse“. Mehr als 750 Zuschauer hatten sich in der vom Stadionsprecher so titulierten „Hopfenfeld-Arena“ eingefunden. Ein Aufstieg vor so vielen Leuten „ist schöner, als wenn du fünf Spieltage vor Schluss Meister wirst“. Vom Zuschauerandrang war auch Kreisspielleiter Heinz Eckl beeindruckt.

Beim SV Apfeldorf/Kinsau war die Enttäuschung angesichts des Resultats entsprechend groß. „Bitter für uns“, konstatierte Trainer Marcus Widmann. Allerdings ist der Abstieg auch die Konsequenz eines Negativtrends. „Wir haben in der Rückrunde nicht zu unserer Form gefunden“, so Widmann. Dass die Spielgemeinschaft überhaupt noch in der Relegation die Chance auf den Klassenerhalt bekam, „war glücklich“. Den Stab über seine Spieler wollte Widmann nicht brechen. Die haben am gestrigen Sonntag „nochmals alles rausgehauen. Leider sind wir für den Aufwand nicht belohnt worden.“

Den Unterschied zwischen beiden Teams im Rückspiel sah Widmann in dem Umstand, dass die Steingadener im Vergleich zum SV „die Torchancen klarer rausgespielt und sie auch genutzt“ hätten. Von Beginn an deuteten die Steingadener ihr Offensivpotenzial an, wenngleich Menhart bemängelte, dass man im ersten Spielabschnitt „zu passiv“ gewesen sei.

Einige Male wurde es dann aber doch gefährlich für die Gäste, und zwar bei den Chancen von Elias Bauer (11.), Magnus Kempter (17.) und Johannes Rambach (20.), bei denen SV-Torwart Simon Hartmann zum Teil großartig reagierte. Die Kinsauer und Apfeldorfer hatten auch hie und da Möglichkeiten – die Aktionen waren aber meist nicht zwingend genug. Richtig gefährlich wurde es erst bei der Möglichkeit von Julian Schöber, der binnen Sekunden gleich zweimal knapp scheiterte (42.). Kurz vor der Pause kam Steingaden nach einer Chance von Niklas Doser zu einer Ecke. Bei derlei Standardsituationen sind die Steingadener „leider gefährlich“, wie ein Apfeldorf/Kinsau-Anhänger just in dieser Situation am Rand bemerkte. Der Ball kam nach innen – und Bauer traf prompt zum 1:0 (45.). Der Treffer „war super für die Moral“, sagte TSV-Coach Menhart.

Apfeldorf/Kinsau musste nun zwei Tore aufholen. Und genau das probierten die Gäste, die nach der Pause versuchten, Druck aufzubauen. Allerdings gelang den Platzherren die Riposte durch das 2:0, erzielt von Doser nach guter Vorarbeit Bauers (54.). Mit diesem Vorsprung „spielst dich leichter“, so Menhart. Allerdings gaben die Apfeldorfer und Kinsauer nicht auf. So landete ein Schuss von Markus Bader auf der Latte des TSV-Kastens (61.). Andreas Köppl verkürzte per Kopf nach einer Freistoßflanke auf 1:2 (66.). Der SV-Kapitän hatte dann die Riesenchance auf den Ausgleich, traf aber nur ans Außennetz (74.). Praktisch im Gegenzug ein Nackenschlag: Nach guter Kombination erhöhte Neumeier auf 3:1 (75.). „Das sind so Dinge, die uns schon die vergangenen Wochen begleiten“, sagte Widmann.

Lattentreffer und Abseitstor

Die Schlussphase blieb unterhaltsam. Ein Freistoß von Steingadens Peter Kreer landete an der Latte (77.). Auf der Gegenseite erzielte Lorenz Linder ein Tor, das wegen Abseits aber nicht gegeben wurde (79.). Die Schlussminute hielt dann nochmals zwei Treffer parat. Erst das 2:3 der Gäste durch eine Direktabnahme von Patrick Dietmann und unmittelbar darauf die Schlitzohr-Aktion von Neumeier.