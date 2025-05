TSV Steindorf und SG Hohenahr in Halbzeit eins torhunhgrig

Wetzlar-Steindorf. Der TSV Steindorf hat in der Fußball-A-Liga einen wichtigen Schritt im Kampf um Platz zwei gemacht. Gegen die abstiegsbedrohte SG Hohenahr feierte das Team von Alexander Steinmetz einen 3:1 (3:1)-Heimerfolg. Besonders ereignisreich gestaltete sich der erste Durchgang, in dem alle vier Treffer fielen. Die Rollen waren vor der Partie klar verteilt: Die Steindorfer gingen als Favorit in die Begegnung und untermauerten ihre gute Form bereits in der vierten Minute: Torjäger Norbert Micsko war es, der nach Vorlage von Robin Blank zum frühen 1:0 einschob.