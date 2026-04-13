 2026-04-10T07:15:08.667Z

Ligabericht

TSV Steindorf siegt trotz fast 80 Minuten in Unterzahl

Teaser KLA WETZLAR: +++ Das Topspiel der Fußball-A-Liga zwischen dem FC Schöffengrund und SV Kölschhausen endet mit einem klaren 4:1-Heimsieg. Der Primus lässt es derweil richtig krachen +++

von Redaktion · Heute, 13:51 Uhr · 0 Leser
Dennis Schmidbauer (r., FC Schöffengrund) und Luis Jung (SV Kölschhausen) © Timo Zörb
Dennis Schmidbauer (r., FC Schöffengrund) und Luis Jung (SV Kölschhausen) © Timo Zörb

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Wetzlar. In der Wetzlarer Fußball-A-Liga hat sich der FC Schöffengrund im Topspiel mit 4:1 gegen den drittplatzierten SV Kölschhausen durchgesetzt. Auch die SG Hohenahr feierte beim 4:0 gegen Waldsolms einen Kantersieg, den Vogel schoss allerdings Primus VfB Aßlar beim 10:0-Schützenfest gegen Schlusslicht Dorlar ab.

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