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Ligabericht
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TSV Steindorf siegt trotz fast 80 Minuten in Unterzahl
Teaser KLA WETZLAR: +++ Das Topspiel der Fußball-A-Liga zwischen dem FC Schöffengrund und SV Kölschhausen endet mit einem klaren 4:1-Heimsieg. Der Primus lässt es derweil richtig krachen +++
Wetzlar. In der Wetzlarer Fußball-A-Liga hat sich der FC Schöffengrund im Topspiel mit 4:1 gegen den drittplatzierten SV Kölschhausen durchgesetzt. Auch die SG Hohenahr feierte beim 4:0 gegen Waldsolms einen Kantersieg, den Vogel schoss allerdings Primus VfB Aßlar beim 10:0-Schützenfest gegen Schlusslicht Dorlar ab.