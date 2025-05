TSV Steindorf sichert sich Platz zwei in der A-Liga Wetzlar

Wetzlar. Vor dem letzten Spieltag der Wetzlarer Fußball-A-Liga hatten mit dem FC Amedspor Wetzlar als Spitzenreiter und dem FC Burgsolms III als Schlusslicht zwei Platzierungen bereits festgestanden. Doch dazwischen blieb es bis zur letzten Sekunde spannend: Aßlar und Steindorf duellierten sich im Fernduell um Rang zwei, wobei der TSV nun um den Einzug in die „KOL“ spielt. Am anderen Ende der Tabelle kämpften gleich mehrere Teams noch gegen den Abstieg an, direkt rettete sich schließlich die SG Hohanahr, während Eintracht Wetzlar den Abstieg in die B-Liga noch in der Relegation vermeiden kann.