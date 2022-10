TSV Steinbach will gegen die Kickers zurück in die Erfolgsspur Vorschau auf den 14. Spieltag

Am 13. Spieltag war es nun soweit. Der SSV Ulm musste sich zum ersten Mal in dieser Saison geschlagen geben. Die Mannschaft von Trainer Thomas Wöhrle verlor vergangene Woche vor 7577 Zuschauer:innen in Offenbach mit 3:1. Nun gilt es für die „Spatzen“ die Niederlage schnellstmöglich abzuhaken und daheim gegen Walldorf zurück in die Erfolgsspur zu finden. Doch die aufstrebenden Walldorfer werden etwas dagegen haben. Die Astoria ist nun seit drei Spielen ungeschlagen und setzte am Dienstagabend im Nachholspiel gegen Tabellenschlusslicht Koblenz durch das 5:0 ein Ausrufezeichen im Tabellenkeller. Zuvor gab es einen weiteren Heimsieg gegen den VfB Stuttgart II und ein 3:3 Unentschieden gegen Aufsteiger Fulda. Nach drei Heimspielen steht nun wieder ein Auswärtsspiel bei Ligaprimus SSV Ulm an, bei dem die Vorzeichen jedoch nicht allzu gut stehen: Zu Hause sind die Ulmer noch ungeschlagenen, während Walldorf mit lediglich einem Punkt die schlechteste Auswärtsbilanz der Liga aufweist. Gegen die beste Defensive der Liga (9 Gegentore) soll nun die Trendwende her. In den letzten zwei Saisons gab es zwei Remis und zwei Siege für den SSV Ulm. Hoffnung auf Erfolg macht immer wieder Torjäger Niklas Antlitz, welcher sein Torkonto am Dienstag auf bereits zehn Tore ausbaute und nun die Torjägertabelle anführt.

Ein Spiel auf Augenhöhe erwartet die Zuschauer wohl am Freitagabend in Worms, zumindest lässt sich das beim Blick auf die Tabelle erschließen. Der VfR Wormatia Worms und der VfR Aalener sind direkte Tabellennachbarn und stehen beide mit 14 Punkten nur knapp über der roten Linie. Auch die Tordifferenzen beider Teams unterscheiden sich nur gering. Nur zwei Punkte trennen die Teams von einem direkten Abstiegsplatz. Für die Wormatia gab es nach zuletzt zwei gewonnen Spielen ein Unentschieden beim SGV Freiberg (2:2). Chance für die Gäste von der Ostalb: Aus insgesamt sechs Heimspielen konnten die Wormaten lediglich sechs Punkte sammeln. Kontrahent VfR Aalen konnte nach sieben sieglosen Spielen und drei Niederlagen infolge letzte Woche wieder einen Dreier zuhause gegen Trier einfahren (3:1). Die Marschroute beider Mannschaften dürfte klar sein: der Dreier muss her. Vorteil Worms: Aalen Sean-Andreas Seitz fehlt gelbgesperrt.

Es treffen zwei Mannschaften aufeinander, welche nun seit vier Spielen ungeschlagen sind. Die Hoffenheimer Bundesligareserve holte zuletzt zwei Siege. In ihrer jüngsten Bilanz stehen zehn Punkte aus den letzten vier Spielen. Für die Freiberger gab es nach zwei Siegen infolge nun zwei Punkteteilungen gegen die Aufsteiger aus Worms und Trier. Nach insgesamt fünf Unentschieden wollen die Schwaben nun den vierten Sieg mit nach Hause nehmen, um den Abstand zur Gefahrenzone zu vergrößern. Die Hoffenheimer könnten mit einem Sieg hingegen weiter an die Spitzenteams heranrücken und ihr Punktekonto auf 23 Zähler erhöhen. Nur fünf Punkte trennen die TSG von Tabellenplatz zwei und drei. Aufsteiger SGV Freiberg hat bislang 14 Punkte in gesammelt und findet sich auf Platz 13 der Tabelle wieder.

Die Kickers sind nun auch seit fünf Spielen ungeschlagen und wollen die bestechende Form weiter aufrechterhalten. Drei Punkte in Steinbach und die Kickers wären wieder mitten im Kampf um den Meisterschaftstitel. Bis auf Platz zwei könnten die Offenbacher aufrücken, sollte der 1. FSV Mainz 05 II gegen Kassel keine Punkte holen. Dafür sollten die Gäste aus Offenbacher aber an ihrer Auswärtsstärke arbeiten; vor gegnerischem Publikum verbuchten diese bislang nur acht Punkte. Formstarke Hoffenheimer empfangen SGV Freiberg

Doch auch der TSV Steinbach Haiger will den Ausrutscher beim Zweitletzten Kassel schnellstmöglich abhaken und an die zuletzt starke Form der Wochen zuvor anknüpfen. Nach einer Serie von vier Siegen infolge war das die erste Niederlage für den TSV. Auch die Offenbacher könnten mit einem Auswärtserfolg am Wochenende ihre Siegesserie auf vier Spiele infolge ausbauen.

Mit 28 geschossenen Toren stellen die Gastgeber die beste Offensive der Liga und treffen auf die zweitbeste Defensive der Südwest-Staffel. Die Offenbacher kassierten bislang nur 13 Gegentore, was im Schnitt lediglich ein Tor pro Spiel bedeutet. Die Schützenhilfe des OFC, welcher Spitzenreiter Ulm zu Hause mit 3:1 bezwang, konnte der TSV nicht nutzen und musste sich in Kassel mit 0:2 geschlagen geben. Damit bleibt der Rückstand auf Platz eins bei fünf Zählern.

Einen erneuten Rückschlag hinnehmen musste der FC-Rot-Weiss Koblenz, als es im Nachholspiel am Dienstag in Walldorf eine 0:5-Klatsche setzte. Der Abstand zum rettenden Ufer beträgt mittlerweile schon sechs Punkte. Sollte Eintracht Trier ihr Nachholspiel gegen Hoffenheim II gewinnen, wären es sogar schon acht Zähler. Drei Spiele ohne Sieg und zuletzt zwei Niederlagen in Folge steht hingegen dem FSV Frankfurt zu Buche. Zum zweiten Mal in Folge mussten sich die Hessen am vergangenen Spieltag vor heimischen Publikum gegen die Reserve des Bundesligisten der TSG Hoffenheim geschlagen geben. Der FSV will diesen Negativtrend mit einem Dreier beim Tabellenschlusslicht Koblenz nun beenden. Vorteil Rot-Weiss: Mit Ahmed Azaouagh (Gelbsperre) und Jake Hirst (Gelb-Rot-Sperre) stehen den Gastgebern zwei Stammspieler nicht zur Verfügung. Die Frankfurter konnten keines der letzten fünf Spiele gegen Koblenz gewinnen (drei Niederlagen und zwei Unentschieden).

Trier will gegen TSG Balingen für Wiedergutmachung sorgen

Mit zwölf Punkten steht Eintracht Trier momentan auf einem direkten Abstiegsplatz. Diesen wollen die Moselstädter im Heimspiel gegen die TSG Balingen wieder verlassen. Für Trier steht nächste Woche noch ein Nachholspiel in Hoffenheim an. Bestenfalls will der Aufsteiger beide Spiele für sich entscheiden, um sich aus der gefährlichen Zone heraus zu katapultieren. Keines ihrer letzten drei Spiele konnte die Eintracht gewinnen. Nacht zwei Unentschieden infolge gab es zuletzt eine Niederlage beim Tabellennachbarn VfR Aalen. Die Gäste aus dem württembergischen Balingen stehen mit 20 Punkten auf dem gesicherten siebten Platz. Vergangene Woche stellte die TSG im Ba(h)linger Duell beim deutlichen 4:0 Sieg ihr Können eindrucksvoll unter Beweis. Mit einem Auswärtserfolg beim Aufsteiger könnte die TSG in das obere Tabellendrittel aufschließen. Für die auswärtsstarken Balinger (Platz 4 in der Auswärtstabelle) soll mit ihrem Torjäger Jan Ferdinand (traf zuletzt doppelt und insgesamt schon 6 Tore) auch ohne den gelbgesperrten Lukas Ramser der nächste Punktgewinn folgen.

FC Homburg will die „Wochen der Tristesse“ in Bahlingen beenden

Der Bahlinger SC will nach der herben Auswärtspleite bei Namensvetter TSG Balingen (0:4) wieder punkten, wenn der Tabellenfünfte FC 08 Homburg am kommenden Samstag zu Gast ist. Die Bahlinger stehen mit 18 Punkten auf Platz neun im gesicherten Mittelfeld der Tabelle, vier Punkte hinter dem FC 08 Homburg (Platz 5). Mit einem Heimsieg könnte der BSC bis auf einen Punkt an die Homburger heranrücken. Vor ein paar Wochen wären die Saarländer, tabellarisch gesehen, wohlmöglich haushoher Favorit gewesen, doch seit vier Spieltagen konnte der FCH kein Spiel mehr gewinnen. Drei Niederlagen infolge mit insgesamt zehn Gegentoren gegen die direkte Konkurrenz trübten zuletzt die Stimmung. Durch die 0:3-Pleite gegen Mainz II rutschten die Homburger auf Platz fünf ab, sodass der Abstand zu Platz eins mittlerweile acht Punkte beträgt. Mit einem Sieg in Bahlingen wollen die Saarländer die Wochen der Tristesse beenden und in die Erfolgspur finden. FCH-Akteur Michael Heilig darf dabei nicht mitwirken und muss seine Zwei-Spiele-Sperre (Rote Karte) absitzen.

Stuttgart will Negativtrend gegen formstarken Aufsteiger Fulda beenden

Insgesamt neun Spiele sind die Barockstädter nun ungeschlagen. Erst zwei Niederlagen stehen in der Bilanz des Aufsteigers. Nach dem SSV Ulm mit nur einer Niederlage ist das der zweitbeste Wert der Liga. Dennoch, seit vier Spielen gab es immer nur Punkteteilungen für die Barockstädter. Mit 21 Zählern steht die SG auf dem sechsten Platz. Der Abstand auf Tabellenplatz zwei beträgt nur noch 4 Punkte. Mit einem Sieg in Stuttgart könnte sich der amtierende Meister der Hessenliga weiter im oberen Drittel der Tabelle etablieren. Wie schnell es allerdings auch in die andere Richtung gehen kann, zeigt der VfB Stuttgart II, welcher nach drei Niederlagen infolge nur noch auf Platz zehn der Tabelle zu finden ist. Seit vier Spielen sind die ,,Jungen Wilden“ zudem ohne eigenen Treffer. Gegen Überraschungsteam Fulda sollen wieder Tore und der fünfte Sieg her, um in der Tabelle wieder weiter nach oben zu klettern.

Dritter gegen Zweitletzter: 1. FSV Mainz 05 II empfängt KSV Hessen Kassel

Mit einem deutlichen Sieg in Homburg meldete sich die Mainzer Zweitvertretung zurück im Titelrennen. Die Nullfünfer bezwangen den Mitmeisterschaftsfavoriten FC 08 Homburg mit 3:0 und stehen nun auf Platz drei der Tabelle (punktgleich mit dem Zweitplatzierten TSV Steinbach Haiger). Seit drei Spielen sind die Mainzer nun ungeschlagen, holten sieben Punkte und erzielten insgesamt sieben Tore. Auf dem Papier sollte es also eine klare Sache für den FSV sein. Doch auch der KSV Hessen Kassel zeigte letzte Woche mit dem 2:0 Sieg beim TSV Steinbach Haiger, dass sie durchaus in der Lage sind, die Spitzenteams zu ärgern. Nach Ulm und Steinbach steht nun der nächste Spitzenclub der Regionalliga Südwest vor der Tür. Ein Aufwärtstrend beim KSV ist trotzdem zu erkennen. Die Hessen sammelten in den letzten vier Spieltagen sieben ihrer insgesamt neun Punkte. Fünf Punkte beträgt der Rückstand der Gäste aus Kassel zum rettenden Ufer. Hoffnung auf Erfolg machen die Ergebnisse aus der letzten Saison, dort konnte Kassel beide Spiele für sich entscheiden (2:1 und 3:1).