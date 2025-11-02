TSV Steinbach: „Vertrauensbruch“ des Ex-Geschäftsführers

Haiger. Im Liga-Alltag setzte es eine bittere Niederlage für den TSV Steinbach Haiger beim SC Freiburg II. Nachdem der Fußball-Regionalligist durch zwei frühe Tore von Leon Wirtz und Serkan Firat mit 2:0 geführt hatte, musste die Mannschaft von Trainer Hüsni Tahiri am Ende mit einem 2:3 im Gepäck die Heimreise antreten. Zwei Elfmeter und eine numerische Überzahl in der Schlussviertelstunde wegen einer Gelb-Roten-Karte für die Breisgauer sorgten beim TSV-Übungsleiter für noch schlechtere Stimmung. Doch schon im Vorlauf der Partie am Samstag hatte Unruhe im Verein geherrscht. Am Freitagabend hatte zunächst die Siegener Zeitung darüber berichtet, dass die Mittelhessen ihren Geschäftsführer Giuseppe Lepore vor die Tür gesetzt haben sollen. Über mögliche Gründe für die Freistellung war zu diesem Zeitpunkt noch nichts bekannt.