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Ligabericht
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TSV Steinbach und Maximilian Pronichev lösen Vertrag auf
Teaser RL SÜDWEST: +++ Die Zeit von Angreifer Maximilian Pronichev beim Regionalligisten TSV Steinbach Haiger endet abrupt. Die beiden Parteien haben sich auf eine Vertragsauflösung verständigt +++
Haiger. Das Kapitel von Angreifer Maximilian Pronichev beim Fußball-Regionalligisten TSV Steinbach Haiger ist zu Ende. Vor gut zwei Wochen hatte Sportdirektor „Jo“ Laumann auf Nachfrage dieser Redaktion bereits erklärt, dass der 28-Jährige zwar noch einen Vertrag bis Sommer 2027 besitzt, sportlich aber keine Rolle mehr spielen wird. Nun haben sich die beiden Parteien nach Informationen dieser Redaktion in beiderseitigem Einvernehmen auf eine Auflösung des Arbeitspapieres geeinigt. Eine offizielle Pressemitteilung des Vereins steht noch aus.