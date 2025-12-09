TSV Steinbach und Johann-Textor-Schule präsentieren gemeinsame Projekt

Äußerst selten, vielleicht sogar einmalig in Deutschland, ist der Ansatz der Produktion des gemeinsamen Livestreams, der federführend durch Schülerinnen und Schüler der Johann-Textor-Schule produziert und auf dem Portal LEAGUES veröffentlicht wird. Da die Regionalliga Südwest verpflichtend einen Livestream bei Heimspielen der Mannschaften vorschreibt, suchte der TSV Steinbach in Person von Pascal Litzinger vor der Saison den Kontakt zu Alexander Schüler von der Johann-Textor-Schule. Mit offenen Armen wurde die Idee dort aufgenommen und im Rahmen einer AG unter weitestgehender Selbstverantwortung der Schülerinnen und Schüler angegangen.

Die drei Lehrer Steffen Wendland, Malte Wegmann und Hendrik Pfeffer begleiten die motivierten Jugendlichen der Streaming-AG, betonten dabei jedoch, wie eigenverantwortlich mit der Organisation und Durchführung der jeweiligen Livestreams umgegangen wird. Federführend kam auch der Schüler Jonathan zu Wort, der eine leitende Position in diesem Projekt einnimmt. Der TSV Steinbach stellt mit Tobias Manges, Stadionsprecher Sven Firmenich und jeweils einem Spieler, der gerade verletzt oder gesperrt ist, jeweils zwei Moderatoren für die jeweiligen Übertragungen. Ein gemeinsamer Ansatz eines professionellen Fußballvereins mit einer Schule, der sicherlich an vielen anderen Orten Nachahmer finden könnte.

Verbindung Schule und Fußball / Fussball-AG

An verschiedenen Schulen findet bereits eine Zusammenarbeit mit dem TSV Steinbach statt. So auch an der Johann-Textor-Schule, wo Jugendkoordinator Kai Klingelhöfer und Jugendtrainer Jan Daßen maßgeblich für die begeisterten Schülerinnen und Schüler da sind. Die Zeiten, in denen Fußball im Rahmen einer AG an der Schule angeboten wird, werden sehr gut angenommen und sorgen regelmäßig dafür, dass die Jugendlichen über den normalen Schulalltag hinaus freiwillig in der JTS bleiben. Lobende Worte fand Alex Schüler auch für die Vorbildfunktion der Spieler und Trainer des TSV Steinbach, die an der Haigerer Schule sehr beliebt sind. Im Rahmen der Vorstellung dieses Projekts, fanden Vorstandsmitglied Andreas Engel und Jugendkoordinator Kai Klingelhöfer nicht nur gute Worte für die positive Entwicklung der Nachwuchsabteilung des TSV (mittlerweile mit z.B. 3 Verbandsliga und eine 1 Gruppenliga-Mannschaft, sowie einem hessenweiten Futsal-Titel) vor den rund 200 Vertretern von Sponsoren des TSV und Firmen, die mit der Johann-Textor-Schule kooperieren. Sie stellten auch eine Umfrage unter 90 Jugendspielern vor, die zu ihren Wunschberufen und weiteren Themen rund um Schule und Ausbildung befragt wurden. Äußerst interessant natürlich auch im Rahmen des Modelprojekts Schule Plus, dass von der JTS ausgehend nun in den Lahn-Dill-Kreis hinausgetragen wird.

Das SIBRE-SPORTZENTRUM HAARWASEN in Haiger in 3D

Auch beim dritten gemeinsamen Projekt konnten die beiden Veranstalter viele erstaunte Gesichter hervorrufen. In engster Zusammenarbeit mit der Firma Planwerk Architekturbüro Ünal und ihrem Geschäftsführer Fatih Ünal, wurde von der Haigerer Schule ein Model des SIBRE-SPORTZENTRUM HAARWASEN in Haiger im Maßstab 1:100 per 3D-Druck hergestellt. Michel Waldschmidt, der als Lehrer die 3D-Druck AG, zusammen mit Alexander Schüler und Steffen Wendland betreut, und auch einige Schüler dabeihatte, die maßgeblich an der Produktion des Models beteiligt waren, betonte hier ebenfalls den Spaß, den die Umsetzung eines realitätsnahen Projektes. Darüber hinaus machte sich Planwerk auch Gedanken über eine mögliche weitere Entwicklung des bereits jetzt schon schönsten Stadions in der Region. Dabei stellten die Architekten ihre Vision in einem mitreißenden Video vor. Und während die bewegten Bilder die Anwesenden zum Träumen von höheren Ligen anregten, präsentierte die AG der Johann-Textor-Schule auch passende Tribünen hinter beiden Toren und auf der Gegenseite, also in Richtung Allendorf, wodurch die Vision greifbar wurde und auch Vorstandssprecher Roland Kring beeindruckte. Neben vielen lobenden Worten, betonte Kring jedoch auch, dass man den TSV Steinbach auch in Zukunft bodenständig und angemessen weiterentwickeln wird.