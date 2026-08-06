TSV Steinbach: Tahiri gibt ein erstes Zwischenzeugnis ab

Haiger. „Fast alle Trainer haben Sandhausen als Aufstiegsfavoriten genannt. Für mich ist Freiberg noch weiter vorne, aber das wird man sehen. Besser können wir aber nicht in die Saison beginnen, weil wir keinen Druck haben. Alle gehen davon aus, dass wir verlieren“, sagt Hüsni Tahiri. Der Trainer des Fußball-Regionalligisten TSV Steinbach Haiger startet mit seiner Mannschaft am Samstag (14 Uhr) auswärts beim Titelaspiranten SV Sandhausen in die neue Saison.
Es ist der Auftakt in eine Liga, die für den 43-Jährigen viel Qualität beinhaltet. „Ich schätze die Klasse in diesem Jahr sehr stark ein. Es gibt kaum schwache Teams. Bis auf Kaiserslautern II, das ich nicht beurteilen kann, gibt es keine normalen Aufsteiger“, erklärt der Coach. Für die Mittelhessen gehe es darum, die eigene Mannschaft weiterzuentwickeln. Klare Endplatzierungen seien kein Thema. Das hat auch Sportdirektor „Jo“ Laumann gegenüber dieser Redaktion gesagt. Doch Übungsleiter Tahiri scheint vor dem Saisonstart nicht unzufrieden mit den Vorzeichen zu sein. Wir haben ihn daher um ein erstes Zwischenzeugnis gebeten.
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