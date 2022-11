Wird in Walldorf fehlen: Steinbachs Mittelfeldregisseur Dino Bisanovic, der sich zuletzt in Topform befand. Foto: Björn Franz (© Björn Franz)

TSV Steinbach steht vor dem größtmöglichen Kontrast Teaser RL SÜDWEST: +++ Auf das Spektakel gegen Offenbach folgt für den Fußball-Regionalligisten der Ligaalltag. Beim FC-Astoria Walldorf geht es vor allem darum, ein zweites "Kassel" zu vermeiden +++

HAIGER - Ein solches emotionales Beben wie am vergangenen Samstag hat der Haigerer Haarwasen wohl selten erlebt. Nach dem Last-Minute-Sieg gegen Kickers Offenbach hatte es jeden Anhänger von Fußball-Regionalligist TSV Steinbach Haiger von den Stühlen gerissen und auch die Spieler und Verantwortlichen ließen ihrer Freude freien Lauf. "Das war etwas ganz besonderes. Das Grinsen bleibt nach so einem Sieg mit diesem Spielverlauf etwas länger im Gesicht. Alle gehen mit einem sehr guten Gefühl in die Trainingsweoche", macht auch Steinbachs Trainer Pascal Bieler keinen Hehl aus seiner Freude über den Erfolg im Spitzenspiel. Allerdings weiß der 36-Jährige, "dass es auch für diese Begegnung nur drei Punkte gab" und, "das Fußball ein Tagesgeschäft ist und wir weitermachen müssen". Und der Regionalliga-Alltag kommt für die Haigerer mit dem größtmöglichen Kontrastprogramm daher. Von über 2800 Zuschauern, vom brisanten Duell gegen den Ex-Geschäftsführer und den Ex-Trainer sowie gegen den wohl größten Club in der Regionalliga Südwest, zu einem Freitagabendspiel (19 Uhr) beim FC-Astoria Walldorf, der bislang einen Zuschauerschnitt von rund 300 vorzuweisen hat.