TSV Steinbach: So tickt der erst 18-jährige Amin Husovic

Der erst 18-jährige Neuzugang Amin Husovic möchte sich beim Fußball-Regionalligisten TSV Steinbach Haiger einen Namen machen. © Björn Franz

Haiger. Jude Bellingham gehört außer Frage zu den besten Mittelfeldspielern dieses Planeten. 2020 war der heute 23-Jährige als Teenager für knappe 30 Millionen Euro vom englischen Club Birmingham City zu Borussia Dortmund gewechselt. Bei den Schwarz-Gelben entwickelte er sich schnell zum Publikumsliebling – und zum Führungsspieler. Nur drei Jahre später ging es für das Mentalitätsmonster fast schon folgerichtig für 127 Millionen Euro zu Real Madrid. Zum größten Verein der Welt.