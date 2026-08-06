 2026-08-06T13:32:42.897Z

Ligabericht

TSV Steinbach: So tickt der erst 18-jährige Amin Husovic

Teaser RL SÜDWEST: +++ Eine neue Tür öffnet sich und führt Amin Husovic zum TSV Steinbach Haiger. Beim Regionalligisten möchte er sich einen Namen machen – und nimmt das Wort Aufstieg in den Mund +++

von Redaktion · Gestern, 14:55 Uhr · 0 Leser
Der erst 18-jährige Neuzugang Amin Husovic möchte sich beim Fußball-Regionalligisten TSV Steinbach Haiger einen Namen machen. © Björn Franz
Der erst 18-jährige Neuzugang Amin Husovic möchte sich beim Fußball-Regionalligisten TSV Steinbach Haiger einen Namen machen. © Björn Franz

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Amin Husovic
Amin Husovic

Haiger. Jude Bellingham gehört außer Frage zu den besten Mittelfeldspielern dieses Planeten. 2020 war der heute 23-Jährige als Teenager für knappe 30 Millionen Euro vom englischen Club Birmingham City zu Borussia Dortmund gewechselt. Bei den Schwarz-Gelben entwickelte er sich schnell zum Publikumsliebling – und zum Führungsspieler. Nur drei Jahre später ging es für das Mentalitätsmonster fast schon folgerichtig für 127 Millionen Euro zu Real Madrid. Zum größten Verein der Welt.

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