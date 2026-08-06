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Ligabericht
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TSV Steinbach: So tickt der erst 18-jährige Amin Husovic
Teaser RL SÜDWEST: +++ Eine neue Tür öffnet sich und führt Amin Husovic zum TSV Steinbach Haiger. Beim Regionalligisten möchte er sich einen Namen machen – und nimmt das Wort Aufstieg in den Mund +++
Haiger. Jude Bellingham gehört außer Frage zu den besten Mittelfeldspielern dieses Planeten. 2020 war der heute 23-Jährige als Teenager für knappe 30 Millionen Euro vom englischen Club Birmingham City zu Borussia Dortmund gewechselt. Bei den Schwarz-Gelben entwickelte er sich schnell zum Publikumsliebling – und zum Führungsspieler. Nur drei Jahre später ging es für das Mentalitätsmonster fast schon folgerichtig für 127 Millionen Euro zu Real Madrid. Zum größten Verein der Welt.