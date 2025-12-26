TSV Steinbach: Mit 34 Jahren eine letzte Regionalliga-Chance

Haiger. Im Sommer 2015 wechselt der noch recht junge Christopher Schadeberg von den Sportfreunden Siegen zum damaligen Fußball-Regionalliga-Aufsteiger TSV Steinbach Haiger. Für die Mittelhessen bestreitet er elf Partien in Deutschlands vierthöchster Spielklasse. Nach einer Umstrukturierung im Verein steht für den damals 24-Jährigen in der Winterpause bereits wieder der Abgang an. Schadeberg wechselt zunächst zum SC Teutonia Watzenborn-Steinberg, dem Vorgängerverein des heutigen FC Gießen. 2020 folgt für ihn der Schritt zu Eintracht Stadtallendorf.