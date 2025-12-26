TSV Steinbach: Mit 34 Jahren eine letzte Regionalliga-Chance

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Haiger. Im Sommer 2015 wechselt der noch recht junge Christopher Schadeberg von den Sportfreunden Siegen zum damaligen Fußball-Regionalliga-Aufsteiger TSV Steinbach Haiger. Für die Mittelhessen bestreitet er elf Partien in Deutschlands vierthöchster Spielklasse. Nach einer Umstrukturierung im Verein steht für den damals 24-Jährigen in der Winterpause bereits wieder der Abgang an. Schadeberg wechselt zunächst zum SC Teutonia Watzenborn-Steinberg, dem Vorgängerverein des heutigen FC Gießen. 2020 folgt für ihn der Schritt zu Eintracht Stadtallendorf.