Ligabericht
Christopher Schadeberg (l.), Kapitän der Reserve des TSV Steinbach Haiger, spricht über seinen Einsatz in der Fußball-Regionalliga – und das nach zehn Jahren. (Archivfoto) © Björn Franz
TSV Steinbach: Mit 34 Jahren eine letzte Regionalliga-Chance

Teaser RL SÜDWEST: +++ Nach einem Jahrzehnt kehrt Christopher Schadeberg zum TSV Steinbach Haiger zurück. Wo eine letzte Regionalliga-Chance Überraschungen und eine besondere Frage mit sich bringt +++

Haiger. Im Sommer 2015 wechselt der noch recht junge Christopher Schadeberg von den Sportfreunden Siegen zum damaligen Fußball-Regionalliga-Aufsteiger TSV Steinbach Haiger. Für die Mittelhessen bestreitet er elf Partien in Deutschlands vierthöchster Spielklasse. Nach einer Umstrukturierung im Verein steht für den damals 24-Jährigen in der Winterpause bereits wieder der Abgang an. Schadeberg wechselt zunächst zum SC Teutonia Watzenborn-Steinberg, dem Vorgängerverein des heutigen FC Gießen. 2020 folgt für ihn der Schritt zu Eintracht Stadtallendorf.

