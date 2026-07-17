TSV Steinbach komplettiert Torhüter-Trio mit Tyler Dogan

Haiger. Tyler Dogan wechselt vom Zweitligisten Holstein Kiel zum TSV Steinbach Haiger. Der Torwart hatte sowohl ein Probetraining als auch ein Testspiel für den Fußball-Regionalligisten bestritten und komplettiert das Keeper-Trio bei den Mannen aus dem nördlichen Lahn-Dill-Kreis.
„Tyler ist einer, der auch menschlich ins Torwartteam und die Mannschaft passt. Wir sind auf seine weitere Entwicklung gespannt“, sagt TSV-Sportdirektor Joseph Laumann in einer Pressemitteilung über den Neuzugang aus dem hohen Norden.
Tyler Dogan wurde in Geesthacht (Schleswig-Holstein) geboren, ist 20 Jahre alt und 1,89 Meter groß. Der ehemalige U20-Nationalspieler der Türkei stand seit 2020 in Kiel unter Vertrag. Bei den „Störchen“ erhielt der Schlussmann zur Saison 2024/25 einen Profivertrag und trainierte anschließend regelmäßig bei der Zweitligamannschaft. In der Regionalliga Nord kam er auf insgesamt 25 Einsätze.
„Trotz meines jungen Alters konnte ich bereits wertvolle Erfahrungen im Profifußball sammeln. Jetzt freue ich mich darauf, beim TSV Steinbach Haiger den nächsten Schritt in meiner Entwicklung zu gehen“, so Dogan.