TSV Steinbach: Kommt es zum Derby gegen Sportfreunde Siegen?

Kommt es künftig nicht mehr zum Duell gegen die Stuttgarter Kickers? Eine Reform der Fußball-Regionalligen in Deutschland würde den TSV Steinbach Haiger wohl in die West-Staffel spülen. © Björn Franz

Haiger . Die Blicke von Fußball-Deutschland gehen an diesem Mittwoch nach Frankfurt. Am 25. März berät die zuständige Arbeitsgruppe des DFB erneut über eine mögliche Reform der Regionalligen. Ziel ist es, allen Meistern den Aufstieg in die 3. Liga zu gewährleisten. Vor gut einem Jahr formierte sich vor allem im fußballerischen Nordosten die Initiative „Aufstiegsreform 2025“. Unter dem Motto „Meister müssen aufsteigen“ bekennen sich aktuell bundesweit 65 Vereine, darunter auch Union Berlin oder Schalke 04 zum Gedanken, die Regionalligen von fünf auf vier zu verschlanken.