Marvin Goldbach (r.) und der TSV Steinbach II stehen in der Fußball-Hessenliga unter Druck. (© Björn Franz)

TSV Steinbach II zum Siegen verdammt: Der Fußball-Hessenligist steht mit dem Rücken zur Wand. Im Kellerduell gegen den SV Neuhof ist die Marschroute klar

HAIGER-STEINBACH - Für den TSV Steinbach II wird die Luft in der Fußball-Hessenliga immer dünner. Umso wichtiger wäre der dritte Auswärtssieg der Saison, den die Elf des Trainerduos Pierre Bellinghausen und Maik Six am Sonntag (14.30 Uhr) beim SV Neuhof holen will. Wenn der Tabellenvorletzte gegen das Schlusslicht spielt und beide Teams bereits 13 Niederlagen auf der Passivseite der Punktebilanz stehen haben, dann kann man ganz sicher von einem echten Kellerduell sprechen.