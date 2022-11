Mit seinem Team im Einsatz: Maik Six, Trainer des TSV Steinbach II. (© Nick Fingerhut)

TSV Steinbach II will weiteren Boden gutmachen Teaser HL: +++ Der Sieg in Griesheim hat dem Fußball-Hessenligisten sehr geholfen. Nun geht es zu RW Walldorf +++

HAIGER-STEINBACH - In der Fußball-Hessenliga will der TSV Steinbach II den Schwung vom vergangenen Wochenende nutzen und am Sonntag auf dem Kunstrasen in Steinbach (15 Uhr) gegen RW Walldorf nachlegen. Der vierte Saisonsieg in Griesheim sorgte beim Tabellenvorletzten für kollektive Erleichterung. Nicht nur, dass die Heimfahrt diesmal deutlich angenehmer war als in den acht Auswärtsspielen zuvor, aus denen nur ein Punkt resultierte.